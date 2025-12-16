Acusado formalmente el motociclista del magnicidio de Miguel Uribe

Revelan el papel del sexto implicado en atentado a Miguel Uribe: ayudaría a escapar al menor pistolero

JUDICIAL

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Cristian Camilo González Ardila, uno de los presuntos involucrados en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio.

Cristian Camilo González Ardila fue el motociclista que tenía como misión ayudar a escapar al sicario menor de edad.

Por la situación que se presentó, González Ardila arrancó para evitar ser detectado. Días después fue capturado tras un operativo de allanamiento realizada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en el sur de Bogotá. En ese procedimiento judicial fueron incautados elementos que darían cuenta de su posible participación en los hechos.

Actualmente, permanece privado de la libertad en una cárcel y deberá enfrentar juicio como presunto responsable de los delitos de homicidio y tráfico o tenencia de armas de fuego agravados

De acuerdo con los registros de la Rama Judicial, al momento de participar en el crimen estaba en libertad condicional.