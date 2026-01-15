Intereses y poderes ocultos se oponen a la paz: alias ‘Castor’ tras freno a traslados a Barranquilla

Caracol Radio conoció en primicia una carta escrita por Jorge Eliécer Díaz, alias “Castor”, principal cabecilla de la banda criminal ‘Los Costeños’, quien actualmente adelanta un diálogo exploratorio de paz con el Gobierno nacional en busca del desarme de las dos principales estructuras delincuenciales de Barranquilla: ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’.

En el documento, alias “Castor” envía un mensaje directo a la comunidad barranquillera y asegura que su decisión de buscar la paz responde a un cambio personal y espiritual. “Hoy busco la paz porque creo en Cristo, y porque gracias a Él hubo un cambio real en mi manera de pensar y de vivir”, escribió, al tiempo que manifestó su deseo de que la ciudad recupere la tranquilidad de otros tiempos.

Alias “Castor” reconoce los hechos y la tregua

El jefe de ‘Los Costeños’ reconoce en la carta el dolor causado por años de violencia “No vengo a decir que soy el bueno de esta historia. Sería una falta de respeto con el dolor que ha vivido esta ciudad”, señala, aunque insiste en que ya no es la misma persona y que los cambios reales deben demostrarse con hechos y no con discursos.

Alias “Castor” destaca además los resultados que, según afirma, ha dejado la tregua entre ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’. De acuerdo con el documento, durante el tiempo que han avanzado los diálogos se ha registrado una reducción cercana al 57% en los homicidios en Barranquilla. “Eso no son números fríos: eso son vidas que no se perdieron. Familias que no tuvieron que enterrar a un hijo, a un hermano o a un padre”, aseguró, agregando que, con un mayor consenso, esa disminución podría alcanzar niveles cercanos al 90% o incluso al 95%.

En el mensaje también hace referencia a la cercanía del Carnaval y a los antecedentes de reducción de la violencia durante anteriores treguas. Según el cabecilla, en 2025 la disminución de los hechos violentos fue cercana al 75%, lo que, a su juicio, demuestra que es posible garantizar unas fiestas y una convivencia en paz.

Los problemas del proceso según alias “Castor”

Finalmente, alias “Castor” advierte que el proceso enfrenta múltiples obstáculos y lanza una dura advertencia sobre intereses externos. En la carta menciona la existencia de “intereses grandes” y “poderes ocultos” que, según afirma, buscan aprovechar el desorden y evitar que Barranquilla recupere la calma. “Mientras eso exista, la paz siempre va a tener enemigos”, concluye el documento.

La carta se conoce horas después de que el Ministerio de Justicia anunciara que no accederá a la petición presentada por integrantes de ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’, encabezadas por alias “Castor” y Digno Palomino, líder de esta última estructura. La decisión se tomó tras diferencias con el equipo de negociación del Gobierno y cerró la puerta a los traslados carcelarios solicitados por los abogados de las organizaciones.

El traslado de alias “Castor”

Según conoció La W Radio, la propuesta incluía el traslado de alias “Castor” y cerca de 45 integrantes de ‘Los Costeños’ a la cárcel El Bosque, así como el de Digno Palomino y al menos siete integrantes de ‘Los Pepes’ a la cárcel La Modelo. La negativa oficial se produce en un momento clave del proceso, cuando la tregua entre ambas estructuras está a punto de terminar y tiene como fecha límite el próximo 20 de enero.

Alias 'Castor' y Digno Palomino. Ampliar

Las autoridades se pronunciaron

Pese a los resultados que muestran las cifras, las autoridades departamentales mantienen desconfianza frente a los avances del diálogo, a pesar de la reducción en los índices de extorsión y homicidios registrada en el área metropolitana de Barranquilla y en el departamento del Atlántico durante el periodo de la tregua.

Desde la Alcaldía de Barranquilla también se pronunciaron frente a la situación. “La Alcaldía del Distrito de Barranquilla recibe con sorpresa la noticia de que en los próximos días serán trasladados a la ciudad los líderes de las organizaciones criminales Costeños y Pepes, con el fin de iniciar formalmente una mesa de diálogo sociojurídico”, precisaron por medio de un comunicado.