Alcaldía de Barranquilla recibe con sorpresa traslados de Digno Palomino y alias ‘Castor’

Ante el posible traslado de Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’, y Digno Palomino, a cárceles de Barranquilla, la Alcaldía se pronunció asegurando que recibió “con sorpresa” la noticia.

De acuerdo con el Distrito “el alto perfil criminal de las personas que serán trasladadas a nuestro territorio hubiera sido importante poder establecer una coordinación técnica permanente entre el Distrito, la Gobernación y el Gobierno nacional con el fin de evaluar los posibles efectos de dicho traslado y tomar las respectivas medidas de seguridad ciudadana y fortalecimiento penitenciario con el fin de que las cárceles de la ciudad no se conviertan en centros de mando criminal y la mesa de diálogo en un escenario de fortalecimiento de la ilegalidad”.

Cabe recordar que, actualmente, en la Oficina del Consejero Comisionado para la Paz, Otty Patiño, reposa una solicitud del grupo ilegal de ‘Los Costeños’, en la que piden que 20 miembros de la organización ilícita sean enviados a cárceles de Barranquilla, para seguir con los diálogos de paz con el Gobierno Petro.

Finalmente, la Alcaldía agregó que “desde el Distrito hacemos un llamado a establecer canales de comunicación permanentes entre la Oficina del Comisionado de Paz, la Dirección Nacional de Inteligencia y las autoridades distritales con el fin de anticipar y/o reaccionar rápidamente ante cualquier eventual alteración de la convivencia y la seguridad de los habitantes del Distrito y de las elecciones de Congreso y Presidencia”.