MinJusticia explica por qué se suspendieron traslados de ‘Castor’ y ‘Digno Palomino’ a Barranquilla 

El ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, se pronunció este lunes sobre la suspensión de los traslados de ‘Castor’ y ‘Digno Palomino’ a centros carcelarios de Barranquilla, una decisión que generó reacciones en distintos sectores políticos y de opinión.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Durante una rueda de prensa en Bogotá, el funcionario explicó que la medida respondió a contradicciones con el equipo negociador del Alto Comisionado para la Paz, así como al incumplimiento de acuerdos y compromisos previamente establecidos entre las estructuras criminales conocidas como ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’.

Idárraga fue enfático en señalar que la suspensión no obedece a cuestionamientos realizados por el alcalde Alejandro Char en redes sociales, como se había sugerido en algunos escenarios.

Contradicciones y falta de cumplimiento

El ministro encargado indicó que el proceso de traslados estaba condicionado al respeto de unos acuerdos mínimos que permitieran avanzar en los diálogos y garantizar condiciones de seguridad.

“La suspensión de los traslados no obedece a la réplica del alcalde Char. Esta decisión se tomó porque, durante el fin de semana previo a unos traslados que ya estaban autorizados, surgieron contradicciones con el equipo negociador del Alto Comisionado para la Paz. En ese contexto, la medida responde al incumplimiento de acuerdos y compromisos entre estas dos estructuras criminales en el marco de la mesa de diálogo que adelantan con dicha oficina. Cualquier traslado deberá realizarse exclusivamente dentro de esos acuerdos, ya que es necesario establecer con claridad a quiénes se traslada, con qué propósito y bajo qué condiciones. Nuestra prioridad es seguir protegiendo la vida y el orden público en Barranquilla, una tarea que, en nuestra consideración, no ha sido garantizada de manera suficiente por las autoridades departamentales y distritales”, señaló el funcionario al referirse a las inconsistencias detectadas en el proceso.

LEA TAMBIÉN: Sequía en el sur del Atlántico pone en riesgo la seguridad alimentaria de Campo de la Cruz

Traslados sujetos a acuerdos

Finalmente, Idárraga reiteró que cualquier traslado de personas privadas de la libertad debe realizarse bajo acuerdos claros y verificables, y que mientras no se cumplan los compromisos pactados, este tipo de decisiones quedarán en suspenso. “Todo traslado debe hacerse bajo los acuerdos que se estipulen”, puntualizó el ministro.