Gobierno Nacional suspende traslado de ‘Digno Palomino’ y ‘Castor’ a cárceles de Barranquilla

Luego de la polémica suscitada por el posible traslado de ‘Digno Palomino’ y ‘Castor’, líderes de ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’, respectivamente, a cárceles de Barranquilla, el Gobierno Nacional suspendió, por ahora, estos movimientos. Así fue confirmado por Andrés Idárraga, ministro encargado de Justicia.

“Por ahora, el traslado de estos cabecillas está suspendido. El pueblo barranquillero merece antes una coordinación institucional entre el Inpec, la Policía Nacional y las autoridades locales: Alcaldía de Barranquilla, autoridades del Atlántico, para garantizar vigilancia estricta y control permanente”, manifestó en su cuenta en X.

Respuesta al alcalde de Barranquilla

El alto funcionario respondió a los cuestionamientos del alcalde Alex Char a estos traslados al indicar que “aquí no hay premios”, sino “resultados frente a una crisis que su administración no logró contener”.

“El Gobierno nacional asumió decisiones difíciles para frenar el desangre y logró que, a través de diálogos de paz, ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’ acordaran una tregua, lo que permitió reducir un 57% los homicidios y un 84% la extorsión a finales de 2025, según el Ministerio de Defensa, sumado a una ofensiva policial sostenida”, sostuvo.