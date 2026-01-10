Gobierno evalúa traslado de 20 ‘Costeños’ a cárceles de Barranquilla: ‘Castor’ está en la lista

En la Oficina del Consejero Comisionado para la Paz, Otty Patiño, reposa una solicitud del grupo ilegal de ‘Los Costeños’, en la que piden que 20 miembros de la organización ilícita sean enviados a cárceles de Barranquilla, para seguir con los diálogos de paz con el Gobierno Petro.

Caracol Radio conoció que entre los nombres se destaca el de Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’, máximo jefe de la organización ilícita, y quien firmó una tregua de cese al fuego en medio de estas conversaciones.

Para el politólogo Luis Trejos, las cárceles de Barranquilla no tienen las condiciones necesarias para recibir a los miembros del grupo.

“Por eso era necesaria la reunión de alto nivel con las autoridades locales y departamentales precisamente para tratar de encontrar las fallas que tiene en este momento nuestro sistema carcelario, tratar de subsanarlas y fortalecerlas, como te decía anteriormente, con el fin de que estos delincuentes no se apropien de las cárceles y desde ahí continúen su actividad delictiva, afectando directamente a la ciudadanía del departamento”, dijo Trejos.

Este medio pudo establecer que la solicitud aún se encuentra en estudio. Asimismo, que hasta el momento se descarta el traslado de Digno Palomino, líder de ‘Los Pepes’.

El cese al fuego entre las bandas criminales es un acuerdo de no agresión y suspensión de actividades delictivas que, según su última prórroga firmada en octubre de 2025, tiene vigencia hasta el 20 de enero de 2026.