Horóscopo del profesor Salomón HOY 15 de enero: Piscis y Leo tendrán cambios en el trabajo

La llegada del 2026 supone cambios para muchos signos, aprovechando la presencia del cuarto menguante en la Luna, lo que implica momentos de renovación, cambios y mejoras para muchos signos del zodiaco, tal como lo señala el profesor Salomón, experto en la lectura del horóscopo.

El 15 es un número que evoca la juventud, el esplendor y la belleza. Las personas que nacen en esta fecha se caracterizan por ser selectivas, alegres y con una actitud juvenil. Además, siempre buscan lo mejor y buscan mejorar la vida de la gente que está a su alrededor. Por otra parte, el movimiento de planetas como Plutón, Saturno y Júpiter lo llevará a buscar nuevos campos que le garantizarán una importante suma económica.

Para este jueves 15 de enero de 2026, el color es el verde y el número es el 7094. Entretanto, la recomendación del profesor Salomón es hacer un buen desahumerio en su casa o su negocio durante el día. Este puede ser con cualquier planta, ya sea con salvia o con incienso.

Horóscopo del profesor Salomón para este 15 de enero de 2026

Aries

Hay que tener mucha fuerza y valor para las cosas que se avecinan. Si bien algunas de ellas no serán fáciles, son las que lo llevarán a alcanzar los mejores resultados en su vida. Asimismo, debe estar dispuesto ante los cambios y las nuevas oportunidades que están por venir.

Número: 0445

Tauro

Es importante pedir mucha sabiduría y emprendimiento para que pueda administrar los bienes que tiene y que está recibiendo. Es posible que desde ahora reciba nuevas oportunidades, así que debe estar dispuesto a recibirlas.

Número: 9870

Géminis

El dinero le dejará grandes perspectivas para alcanzar la estabilidad que tanto quiere, lo que le garantizará ingresos con los cuales podrá realizar inversiones importantes para los proyectos que anhela cumplir este año.

Número: 1090

Cáncer

En los próximos días, recibirá la ayuda de personas que lo rescatarán de algunas situaciones; por lo tanto, debe estar dispuesto a recibir ese socorro. Por otra parte, es importante trabajar la parte emocional, ya sea que necesite fortalecer o mejorar algunos aspectos.

Número: 4077

Leo

Es posible que tenga que abrirse a nuevas oportunidades, especialmente en el trabajo o con algún viaje al exterior, ya que esto le traerá resultados importantes y estabilidad. Estos son dos aspectos importantes que marcarán el 2026 en su vida.

Número: 6034

Virgo

Siga adelante con mucha fuerza. La vida se encargará de mostrarle nuevos caminos que lo llevarán a recuperarse económicamente y así alcanzar la estabilidad que necesita. Decrete que este año se liberará de cualquier deuda y tendrá dinero suficiente para otras necesidades.

Número: 9952

Libra

Las ideas que va a tener estarán brillando con la intensidad del Sol. Esto también lo llevará a generar cambios positivos y a renovar las cosas para alcanzar lo que quiere y mejorar en el trabajo, la salud y el amor.

Número: 1359

Escorpio

Es importante tener paciencia. Recuerde que las cosas se van dando en su debido momento, y no necesariamente el éxito debe ser inmediato. Además, el 2026 recién comenzó, por lo que no debe tener prisa para alcanzar todo aquello que busca.

Número: 0486

Sagitario

Recibirá nuevas propuestas asociadas a crear una sociedad o un negocio con otra persona. Recuerde analizarlas detenidamente para saber si esto realmente le conviene y si se alinea a sus objetivos personales.

Número: 7024

Capricornio

Debe tener mucho cuidado con su salud. Procure seguir las recomendaciones de los médicos y los tratamientos que está llevando a cabo para que pueda experimentar mejoras. También es el momento para equilibrar y fortalecer las cosas en el amor, ya que esta es la base para disfrutar todo lo bueno que recibe en su vida.

Número: 6670

Acuario

Es importante armonizar su relación con su familia, ya sea con sus padres, sus hijos o sus hermanos, pues esto lo llevará a alcanzar la tranquilidad en su vida. Asimismo, podrá cancelar algunas deudas o también le estarán pagando algunos préstamos que ha hecho anteriormente.

Número: 5240

Piscis

Hay que examinar detenidamente la parte laboral, pues está trabajando en exceso o posiblemente reciba una mejor oferta que le garantice mejores resultados para su vida. También debe tener cuidado con alguna persona enferma que se encuentre a su alrededor.

Número: 6528