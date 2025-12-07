¿Qué significa que una mujer no use maquillaje según la psicología? Expertos revelaron rasgos

EE.UU. se pronuncia sobre muerte de Alfredo Díaz: “La naturaleza vil del régimen criminal de Maduro”. Crédito: Getty Images / Abraham Gonzalez Fernandez

El desapego por los maquillajes y productos cosméticos es una decisión que muchas mujeres asumen en su día a día. Bien sea practicidad, sencillez o falta de tiempo, más allá de las interpretaciones superficiales este tipo de cuidado personal juega un papel muy importante en la psicología.

Así las cosas, cada vez más expertos se inclinan por analizar este tipo de prácticas, para entender las dinámicas modernas de las mujeres en sociedad, cómo se autoperciben y qué implican las decisiones estéticas en el mundo contemporáneo.

A continuación revisamos varias fuentes expertas, recopiladas por la revista especializada The Expert Editor.

¿Qué dice la psicología de las mujeres que no usan maquillaje?

No se trata meramente de una decisión estética, sino de rasgos profundos de la psiquis que implican la interpretación propia de valores como la confianza, la independencia o la autenticidad.

La autoconfianza es uno de los valores clave para comprender esta decisión. Según la doctora Vivian Diller, citada por The Expert Editor, se trata de un sentido personal e interno del valor propio que no depende apreciaciones ni validaciones superficiales.

Además de ello, la confianza se entrelaza con la prioridad que recibe la autenticidad para estas mujeres, quienes buscan también alejarse de un entorno cargado de imágenes irreales y exageradas, de acuerdo con lo expresado en una investigación del Journal of Consumer Psychology.

El estudio señala también que las personas que gestionan la importancia de la impresión en otros, podrían disfrutar de un mayor bienestar psicológico y una autoestima estable.

El rechazo a la presión social por las mujeres que no usan maquillaje

De acuerdo con el análisis, el maquillaje como motivador de un estándar de belleza admitido socialmente desde hace mucho tiempo, ha pasado a convertirse en una presión social del entorno, que muchas mujeres han comenzado a ver como innecesaria.

Según la autora del libro ‘Beauty Sick’, Renee Engein, quien es también psicóloga, el tomar este tipo de decisiones como parte de una reflexión interna más que una expectativa impuesta, brinda la sensación de estar recuperando el control sobre los cuerpos y las elecciones individuales.

Aunque algunas personas podrían interpretar esta tendencia como pereza o desdén, según The Expert Editor se trata más de una expresión de libertad y comodidad.

Además de ello, un factor a tener en cuenta es cómo las mujeres valoren su tiempo en la actualidad. Mientras que antes las rutinas de belleza se extendían de 20 a 45 minutos, hoy en día las mujeres prefieren dedicarse a a cultivar hábitos más valiosos para el crecimiento personal o simplemente para fomentar la paz y tranquilidad.

De acuerdo con los expertos, el deseo de optimizar los tiempos en la mañana está superando a la preocupación por la apariencia, que está al fin y al cabo dictada por fórmulas externas.

¿Por qué las mujeres no usan maquillaje en el trabajo?

La decisión de no utilizar maquillaje o cosméticos en el trabajo es también parte de esta tendencia y según los expertos ha cambiado la percepción en las relaciones laborales, hacia lazos más accesibles y genuinos.

Según un estudio del Quarterly Journal of Experimental Psychology, aunque el maquillaje hace parte de un esquema de competencia, se puede interpretar también como un acto de distancia con las otras personas.

Omitir el maquillaje, en ese sentido, podría generar que las mujeres demuestren mayor autenticidad, dándole pie a interacciones más genuinas, dado que otras personas lo interpretan como una personalidad “sin filtros” y dispuesta a mostrarse tal cual es.