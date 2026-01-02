¿Gobierno establecerá control precios de bienes por salario mínimo? Preparan medidas ante inflación
El ministro del Trabajo advirtió del posible impacto inflacionario y fiscal, además de los fenómenos especulativos tras el incremento del 23,7% del salario mínimo.
Gobierno prepara medidas para contener posible impacto fiscal tras aumento del salario mínimo
26:21
Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, habló con La W a propósito del incremento del salario mínimo en un 23,7% para el 2026, una decisión que generó todo tipo de críticas, una de ellas la de Jorge Iván González, quien expresó en este medio que ese aumento era una “medida populista”.
“Respeto mucho a Jorge Iván, pero tenemos posiciones distintas. Hay muchas escuelas en la teoría económica y arrancó en la tercera década del siglo XX (…)”, expresó.
No obstante, advirtió que ellos, como Gobierno, están atentos a aspectos que deben controlar tras el aumento del salario mínimo:
- Posible impacto inflacionario
- Controlar fenómenos especulativos: “la economía a veces se mueve con base a las expectativas”.
- Posible impacto fiscal
Asimismo, Sanguino manifestó que si hubieran escuchado más posiciones sobre el incremento, este “hubiera sido cercano al 30%”. Afirmó que hay una brecha “muy grande entre el salario mínimo y el salario vital”.
Los gremios dicen que no los escucharon
El MinTrabajo expresó que Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, “nunca se sentó en la mesa”, pues calificaba la condición de concertación como una “farsa”.
“Escuchamos el informe de la OIT, escuchamos a las partes. Al momento en que se destaparon las propuestas de las partes, los empresarios propusieron un incremento 7.25%, los trabajadores 16%. Ambos dijeron que estaban dispuestos a concertar”, dijo.
“Volvimos a la sesión plenaria y los trabajadores dijeron que estaban dispuestos a concertar si la conversación iniciaba con dos dígitos. Los empresarios se ‘enrrancharon’ en que no estaban dispuestos a discutir el 10%”, agregó.
De la misma manera, Además del informe de salario vitales de la OIT, tuvimos en cuenta las distintas variables que recomienda la ley 278. "Por primera vez estamos acudiendo al concepto de salario vital que está en la Constitución".
¿Consejo de Estado puede tumbar decreto del salario mínimo?
“Hay que ver el pronunciamiento del Consejo de Estado”, manifestó.
Mensaje al Banco de la República
El jefe de la cartera de Trabajo aseguró que a pesar de los buenos números, del comportamiento sano de la economía, de la tasa de desempleo que bajó al 7% y una inflación controlada, el Banco de la República no flexibilizó sus tasas.
“Si nosotros hubiéramos logrado un acuerdo, el incremento hubiera sido el resultado de eso. Si hubiésemos arrancado la discusión y hubiéramos logrado un acuerdo cercano al 16%., Ante la realidad del no acuerdo, el Gobierno tomó la decisión audaz y responsable en relación con la brecha salarial que existe en Colombia”, expresó.
Escuche la entrevista completa aquí:
