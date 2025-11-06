¿Cómo reproducir la planta ‘lengua de suegra’? Tipo de tierra y beneficios según la NASA

La investigación de 1989 de la NASA analizó la ‘Sansevieria’, actualmente conocida como ‘Dracaena trifasciata’ y popularmente denominada ‘Lengua de Suegra’, dentro de cámaras herméticamente selladas para medir su capacidad de depurar el aire.

En ese entorno controlado, los científicos observaron que la planta disminuía concentraciones de compuestos orgánicos volátiles como formaldehído, benceno y tricloroetileno. Esto despertó gran interés por su potencial como herramienta de limpieza ambiental.

De esta manera, estudios posteriores demostraron que esos resultados no pueden trasladarse de manera directa a espacios reales y habitados, donde la dinámica del aire es distinta.

Por ende, para alcanzar efectos comparables a los de la ventilación natural o mecánica serían necesarias cantidades muy altas de plantas por metro cuadrado, lo que resultaría poco práctico.

En ese orden de ideas, su verdadero aporte se reconoce principalmente en contextos experimentales y en proyectos de biorremediación, donde las condiciones son estrictamente reguladas.

En esos escenarios, no solo la planta participa en la degradación de contaminantes, sino también los microorganismos presentes en el sustrato, que complementan y potencian el proceso de purificación.

¿Cómo se reproduce y qué condiciones necesita esta planta?

La forma más eficiente de multiplicar la ‘Lengua de Suegra’ es mediante la división de rizomas, un método que aprovecha las estructuras subterráneas que la planta desarrolla de manera natural.

Al separar cada segmento con sus propias hojas y raíces, se garantiza un establecimiento más rápido y un crecimiento vigoroso. Adicionalmente, es posible reproducirla por esquejes de hoja, siempre dejando que el corte cicatrice por completo antes de colocarlo en sustrato o agua para evitar infecciones y favorecer el enraizamiento.

En el caso del cultivo, el sustrato debe ser altamente drenante; funcionan muy bien las mezclas para cactus o combinaciones de tierra universal con perlita y arena gruesa, que permiten la adecuada aireación de las raíces.

Esta especie prospera en luz indirecta brillante, aunque tolera sin problemas zonas con menor iluminación. Esto la hace ideal para interiores, ya que sus necesidades de riego son mínimas.

Desde esta perspectiva, frente a la irrigación, conviene espaciar las aplicaciones y asegurarse de que el sustrato se seque por completo entre cada riego. Esta práctica reduce el riesgo de pudriciones y favorece un crecimiento más saludable.

¿Qué es relevante saber sobre esta especie?

La ‘Dracaena trifasciata’ se reconoce como una suculenta extremadamente resistente, capaz de prosperar en ambientes xerófilos y de adaptarse a condiciones variables con notable facilidad.

En exteriores puede comportarse como especie invasora debido a su rápido avance por rizomas. Su reclasificación desde ‘Sansevieria’ hacia el género ‘Dracaena’ ofrece una comprensión más precisa de su evolución y de las relaciones que comparte con otras especies del grupo, información valiosa para programas de conservación, manejo responsable y futuros esfuerzos de mejoramiento genético.

Asimismo, se han identificado, en esta planta, saponinas esteroidales y otros metabolitos con actividades biológicas relevantes. Esto ha despertado interés en líneas de investigación farmacológica orientadas a compuestos naturales.

Desde otra perspectiva, es importante destacar su capacidad para mantener eficiencia fisiológica bajo estrés hídrico o lumínico, cualidad que abre posibilidades en proyectos de biorremediación.

Finalmente, cabe acotar que en estos sistemas, la interacción con microorganismos del sustrato potencia la degradación de contaminantes, lo que hace de la especie un recurso útil para enfoques integrados de descontaminación ambiental.