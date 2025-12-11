Daniel Palacios inscribe candidatura presidencial: “Unión para enfrentar al heredero de las FARC”

Colombia

Daniel Palacios entregó en la mañana de este jueves 11 de septiembre alrededor de 1.300.000 formas con las que busca avalar su candidatura a la presidencia.

#RetoElecciones2026 | A esta hora (9:05), el aspirante presidencial Daniel Palacios (@DanielPalam) llega a la Registraduría Nacional para radicar alrededor de 1.200.000 firmas, con las que busca avalar su candidatura a la Presidencia de la República, de cara a las elecciones de… pic.twitter.com/EadHYbJWaO — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 11, 2025

La entrega de estas firmas hace parte del proceso que deben cumplir los aspirantes por grupos significativos de ciudadanos para avanzar en el trámite previo a la inscripción oficial ante la autoridad electoral.

¿Daniel Palacios irá a la consulta en marzo?

Palacios aseguró que irá a la consulta interpartidista en marzo, sin embargo hizo un llamó a todos los candidatos y partidos políticos de oposición a unirse y acudir a una consulta en marzo para definir al rival que, según él, “enfrentará al heredero de las Farc, Iván Cepeda”, y detendrá “la senda de inseguridad” del gobierno Petro. “Llegó el momento de la unión”, aseguró.

¿A quién hizo un llamado a la unidad?

Palacios invitó a todos los candidatos y partidos políticos de oposición a unirse y acudir a una consulta en marzo. Sin embargo, dijo nombres concretos:

David Luna

Mauricio Cárdenas

Vicky Dávila

Juan Daniel Oviedo

Juan Manuel Galán

Enrique Peñalosa

Felipe Cordoba

Partido Conservador

Juan Carlos Pinzón

Partido Cambio Radical

Partido Centro Democrático

Ahora, deberá esperar la verificación de las firmas por parte de la entidad electoral y con ello oficializar su candidatura a la presidencia.