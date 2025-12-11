Política

Daniel Palacios inscribe candidatura presidencial: “Unión para enfrentar al heredero de las FARC”

El aspirante presidencial llegó a la Registraduría Nacional para radicar alrededor de 1.300.000 firmas, con las que busca avalar su candidatura a la Presidencia de la República, de cara a las elecciones de 2026.

Daniel Palacios entregó en la mañana de este jueves 11 de septiembre alrededor de 1.300.000 formas con las que busca avalar su candidatura a la presidencia.

La entrega de estas firmas hace parte del proceso que deben cumplir los aspirantes por grupos significativos de ciudadanos para avanzar en el trámite previo a la inscripción oficial ante la autoridad electoral.

¿Daniel Palacios irá a la consulta en marzo?

Palacios aseguró que irá a la consulta interpartidista en marzo, sin embargo hizo un llamó a todos los candidatos y partidos políticos de oposición a unirse y acudir a una consulta en marzo para definir al rival que, según él, “enfrentará al heredero de las Farc, Iván Cepeda”, y detendrá “la senda de inseguridad” del gobierno Petro. “Llegó el momento de la unión”, aseguró.

¿A quién hizo un llamado a la unidad?

Palacios invitó a todos los candidatos y partidos políticos de oposición a unirse y acudir a una consulta en marzo. Sin embargo, dijo nombres concretos:

  • David Luna
  • Mauricio Cárdenas
  • Vicky Dávila
  • Juan Daniel Oviedo
  • Juan Manuel Galán
  • Enrique Peñalosa
  • Felipe Cordoba
  • Partido Conservador
  • Juan Carlos Pinzón
  • Partido Cambio Radical
  • Partido Centro Democrático

Ahora, deberá esperar la verificación de las firmas por parte de la entidad electoral y con ello oficializar su candidatura a la presidencia.

