Daniel Palacios inscribe candidatura presidencial: “Unión para enfrentar al heredero de las FARC”
El aspirante presidencial llegó a la Registraduría Nacional para radicar alrededor de 1.300.000 firmas, con las que busca avalar su candidatura a la Presidencia de la República, de cara a las elecciones de 2026.
Colombia
Daniel Palacios entregó en la mañana de este jueves 11 de septiembre alrededor de 1.300.000 formas con las que busca avalar su candidatura a la presidencia.
La entrega de estas firmas hace parte del proceso que deben cumplir los aspirantes por grupos significativos de ciudadanos para avanzar en el trámite previo a la inscripción oficial ante la autoridad electoral.
¿Daniel Palacios irá a la consulta en marzo?
Palacios aseguró que irá a la consulta interpartidista en marzo, sin embargo hizo un llamó a todos los candidatos y partidos políticos de oposición a unirse y acudir a una consulta en marzo para definir al rival que, según él, “enfrentará al heredero de las Farc, Iván Cepeda”, y detendrá “la senda de inseguridad” del gobierno Petro. “Llegó el momento de la unión”, aseguró.
¿A quién hizo un llamado a la unidad?
Palacios invitó a todos los candidatos y partidos políticos de oposición a unirse y acudir a una consulta en marzo. Sin embargo, dijo nombres concretos:
- David Luna
- Mauricio Cárdenas
- Vicky Dávila
- Juan Daniel Oviedo
- Juan Manuel Galán
- Enrique Peñalosa
- Felipe Cordoba
- Partido Conservador
- Juan Carlos Pinzón
- Partido Cambio Radical
- Partido Centro Democrático
Ahora, deberá esperar la verificación de las firmas por parte de la entidad electoral y con ello oficializar su candidatura a la presidencia.