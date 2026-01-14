¿Debe suspenderse el decreto de emergencia económica? Paloma Valencia y Alejandro Ocampo debaten

Paloma Valencia y Alejandro Ocampo. Foto: (Colprensa - Camila Díaz) / Cámara de Representantes

La candidata a la Presidencia de la República, Paloma Valencia, y el representante a la Cámara del Pacto Histórico, Alejandro Ocampo, debatieron en 6 AM W de Caracol sobre el futuro del decreto de emergencia económica.

Valencia aseguró que demandó el decreto y le solicitó a la Corte Constitucional suspenderlo provisionalmente, argumentando que los empresarios colombianos “no dan más” y que no hay un hecho grave o imprevisto que justifique una emergencia de este tipo.

“Están quebrando la economía colombiana, realmente se gastan la plata en pura politiquería”, dijo.

Y advirtió que “el Gobierno Petro no tiene límites en su forma de gastar”, por lo que no es justo que los colombianos paguen las consecuencias.

A su turno, Ocampo señaló que la declaratoria de emergencia económica es producto de la decisión de las mayorías de las Comisiones Económicas del Congreso de “sabotear” el Presupuesto General de la Nación de 2026.

“Como los gastos crecen y el país no tiene los ingresos necesarios, pues le toca a este Gobierno hacer una emergencia económica para poder cubrir los gastos”, señaló.

El congresista agregó que esta medida está contemplada en la Constitución Política y defendió la gestión del Gobierno Petro.

“El esfuerzo de este Gobierno es subir las exportaciones, el presidente Petro ha bajado el desempleo, ha formalizado más personas, nos va muy bien económicamente”, señaló.

El representante concluyó que quien dejó endeudado el país fue el expresidente Iván Duque y que el presidente Petro “ha sobrevivido a los sabotajes del Congreso”.