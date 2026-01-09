Pasajes de Transmilenio GRATIS por montar bicicleta: paso a paso para recibir el beneficio en 2026

El uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible ha tomado fuerza en Bogotá, y como incentivo, el sistema TransMilenio ofrece pasajes gratis a los usuarios que combinan la bicicleta con el transporte público.

Esta estrategia busca reducir la congestión vehicular, mejorar la calidad del aire y promover hábitos de movilidad más saludables. En este orden de ideas, por usar las bicicleta usted podría estar recibiendo pasajes gratis. Conozca aquí el paso a paso para reclamarlo.

Lo último: ATENCIÓN: Pasaje de TransMilenio aumentará desde el miércoles 14 de enero 2026: ¿En cuánto quedó?

¿Qué son los pasajes gratis en TransMilenio por usar bicicleta?

Los pasajes gratis en TransMilenio por usar bicicleta hacen parte de un programa de incentivos de movilidad sostenible, en el que por medio de este beneficio, los usuarios que registran viajes en bicicleta y cumplen ciertos requisitos pueden acceder a recargas gratuitas en su tarjeta TuLlave. El objetivo principal es premiar a quienes optan por medios de transporte no contaminantes.

¿Cómo funciona el incentivo para ciclistas en TransMilenio?

El sistema funciona mediante el registro de viajes en bicicleta, ya sea a través de cicloparqueaderos oficiales o plataformas habilitadas por el Distrito. Una vez el usuario cumple con un número determinado de trayectos en bicicleta, puede redimir pasajes gratis en TransMilenio que se cargan directamente a su tarjeta personalizada.

Este mecanismo permite integrar la bicicleta con el transporte masivo, facilitando trayectos más largos y eficientes para los ciudadanos.

Le recomendamos: Subsidios Transmilenio 2026: Anuncian nuevos beneficiarios, ¿quiénes? ABC y detalles aquí

Requisitos para obtener pasajes gratis por usar bicicleta

Para acceder a este beneficio, los usuarios deben cumplir con algunos requisitos básicos:

Tener una tarjeta TuLlave personalizada

Registrar los viajes en bicicleta en los puntos o sistemas autorizados

Cumplir con el mínimo de trayectos exigidos por el programa

No tener bloqueos o inconsistencias en la tarjeta

Estos requisitos garantizan que el beneficio llegue realmente a quienes usan la bicicleta de forma frecuente.

Registro de usuarios

Las TransMiBici del Sistema TransMilenio tienen horario de la operación del Sistema, ya que se encuentran dentro de Portales y Estaciones del Sistema y se ciñen a los horarios de apertura y cierre de las mismas.

Acercarse al Portal o la Estación, donde haya un TransMiBici, con su cédula y la tarjeta de propiedad de la bicicleta. Hacer el registro una sola vez en TransMiBici que cuentan con sistema de control automatizado. (Debes tener el registro BICIBOGOTÁ para utilizar los TransMiBicis del Sistena TransMilenio.) Ahorre tiempo cada vez que use una TransMiBici, sólo necesitarás su cédula de ciudadanía para el ingreso.

TransMiBici con mayor demanda

San Mateo

Portal Sur

Portal Américas

Portal Suba

Portal Eldorado

Portal 80

TransMiBici con menor demanda