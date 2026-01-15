En Cali madres y cuidadoras mantienen plantón en la sede principal de Emssanar

Las protestas que han sostenido las madres y cuidadoras afiliadas a Emssanar vienen desde meses anteriores, lo que los ha llevado a múltiples reuniones y compromisos con la EPS que han terminado en incumplimiento.

Al iniciar este 2026 los pacientes con enfermedades crónicas y huérfanas completaron varias deficiencias en los servicios que ponen en riesgo su bienestar, como la falta de entrega de alimentos especializados, pañales, medicamentos y cuidados especializados, debido a la ausencia del servicio de home care.

“Estábamos exigiendo una atención oportuna, calidad de servicio y que nos cumplan con todo lo que ya está formulado en prescripción médica, que son los medicamentos de alto costo, visitas domiciliarias porque la mayoría de los pacientes son de home care con enfermedades de alto costo, la mayoría son de postración y lo que son los insumos”, expresó Erika López líder de las madres que participan de la protesta

Bajo esa circunstancia un grupo de mujeres se tomó la sede de Emssanar ubicada en el barrio San Fernando desde hace 11 días exigiendo la normalización de las entregas.

“Quedaron que nos daban más de 8.000 unidades entre pañales, kits gástricos e insumos de nutrición. La idea es que ellos nos van a dar respuesta definitiva para por fin desalojar las instalaciones”, insistió la líder del grupo.

Ante esta situación la EPS informó que mantendrá la sede cerrada hasta el 31 de enero y que solo atenderá de forma virtual.

La falta de entrega de medicamentos es uno de los puntos más graves, algunos aseguran que no reciben lo formulado desde marzo del 2025, otros desde agosto, al que menos le adeudan, suma tres meses.

En cuanto al home care se ha logrado la activación de un operador que ha comenzado a realizar las visitas, lo que califica López como un avance.

“Ya por lo menos han ido visitando algunos pacienticos donde los han estado formulando y pues esperar, que no pase lo mismo como los otros porque cada 2 o 3 meses nos están dejando sin home care, nos los quitan, no nos vuelven a visitar”, recalcó Erika López señalando las deficiencias del servicio.

Debido a la crisis que enfrentan estos pacientes, anunciaron una marcha para este 15 de enero hasta la alcaldía de Cali, con el fin de hacerse notar y ser escuchadas, en caso de no llegar a una solución con las directivas de la EPS Emssanar.