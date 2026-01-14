Denuncian a “Matador” por presunta violencia política de género contra Paloma Valencia

Ante la Fiscalía fue radicada una denuncia contra el caricaturista Julio César González Quiceno, más conocido como “Matador”, por presunta violencia política de género contra la candidata presidencial Paloma Valencia, luego de que difundiera en redes sociales una imagen de una paloma blanca con una fotografía de la senadora, acompañada de una frase que señalaba: “Como diría Jaime Garzón, Paloma Valencia no se ‘dirige’ al país. Se ‘digiere’ al país”.

La acción judicial fue interpuesta por Mónica Gaitán, exfiscal de Derechos Humanos y candidata a la Cámara de Representantes del Valle del Cauca, por el Centro Democrático, quien considera que el contenido publicado por el también candidato al Senado por el partido Pacto Histórico, constituye un acto de burla y violencia simbólica que afecta la dignidad de la candidata y vulnera el derecho de las mujeres a participar en política.

“Como mujer y como líder social, rechazo enérgicamente este acto violento del señor González Quiceno, pero también tomo las debidas acciones legales en defensa de Paloma y todas las mujeres que queremos participar en política sin temor a ser discriminadas o agredidas”, expresó.

La violencia política contra la mujer no es un chiste: mi solidaridad con @PalomaValenciaL frente a ataques disfrazados de “humor”, que buscan deslegitimar, menoscabar y ridiculizar el liderazgo de las mujeres que participamos en política.



La líder vallecaucana, también radicó una denuncia ante el Consejo Nacional Electoral para que se evalúe la posible responsabilidad del partido Pacto Histórico, al tratarse de un candidato avalado por esa colectividad.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, también se sumó a las voces de rechazó, señalando que este tipo de mensajes, presentados como bromas, buscan ridiculizar y deslegitimar el liderazgo femenino, y advirtió que no deben normalizarse, especialmente en época electoral.

Asimismo, aseguró que con la aplicación de la Ley 2453 de 2025, quienes incurran en estas prácticas deberán responder y retractarse.