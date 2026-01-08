Afiliados a la EPS Emssanar protestan por incumplimientos en los servicios

Los últimos días la sede de la EPS Emssanar en Cali ha sido centro de protesta de muchos pacientes que denuncian falta de entrega de alimentos y medicamentos, principalmente, para quienes tienen enfermedades huérfanas o crónicas. Madres y cuidadoras impiden la entrada al recinto para llamar la atención de las directivas frente a los incumplimientos de acuerdos anteriores.

Aseguran las cuidadoras que, a pesar de la promesa de entrega, fueron a las farmacias el 30 de diciembre, pero no les entregaron nada, dicen que los dispensadores expresan que la EPS no les ha pagado.

Por otro lado, explican quienes protestan que, había una lista de 14 pacientes priorizados de 70 y que solo entregaron los medicamentos a cuatro.

Igualmente denuncian la falta de Home Care porque, quienes prestan el servicio, tampoco han recibido el pago de la EPS.

Entre tanto, el secretario de Salud de Cali Germán Escobar se hizo presente en el lugar con la Defensoría del Paciente, indicó que en otras ocasiones han facilitado el dialogo con la EPS para mejorar la respuesta a los pacientes.

“Hemos facilitado a través del grupo de defensores del paciente instancias de diálogo con la EPS, la EPS ha hecho compromisos, de entrega de medicamentos, insumos médicos u otros servicios de salud y al parecer ha incumplido esos compromisos con los pacientes”, expresó el funcionario.

En este nuevo momento de angustia para los usuarios, el secretario hizo un llamado a la Superintendencia Nacional de Salud para que actúe frente a posibles incumplimientos de Emssanar, la cual sigue intervenida.

“También hacemos un llamado al propio Gobierno Nacional, a la gente interventora para normalizar la entrega de medicamentos, de insumos médicos, de servicios de salud que requiera la población y a estos pacientes en particular”, insistió Escobar.

Se espera que en las próximas horas se cumpla una reunión con las directivas de Emssanar para escuchar a los pacientes y llegar a una solución.

Por el momento pacientes que necesitan autorizaciones se encuentran con las instalaciones cerradas, pero también denuncian que la atención es precaria, una de ellas sufrió un accidente de tránsito hace seis años que le causó fracturas considerables, ahora necesita una resonancia que no ha sido posible porque, aunque hay autorización, el lugar donde la hacen nunca tienen cupo “duré casi tres años para una resonancia y en esos tres años el platino ha buscado salida, la nuca no la puedo voltear al lado izquierdo, el dolor en la espalda, ahora vengo a autorizar dos radiografías que me mandaron y una resonancia y para las radiografías me toca ir hasta Jamundí porque en Cali no hay convenio”.

La señora Rosario, otra de las pacientes, dice que con la entrega de medicamentos le ha ido mal “mi esposo tiene una enfermedad psiquiátrica, a veces no me dan la medicina y ahora estoy luchando por los pañales porque tampoco hay, también estoy luchando por una cirugía de sus ojos, pero me dicen que no hay convenio, me tocó poner cuatro demandas”.

Se espera que en las próximas horas se cumpla una reunión con las directivas de Emssanar para escuchar a los pacientes y llegar a una solución.