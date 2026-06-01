Solo una captura y 15 comparendos deja la jornada electoral en el Valle del Cauca

De acuerdo con la Policía en el Valle del Cauca, la jornada electoral culminó sin mayores contratiempos y sin hechos que afectaran el orden público o la participación ciudadana.

Aunque durante el día se presentaron algunas situaciones puntuales, estas fueron atendidas de manera rápida por las autoridades. Entre los casos reportados estuvieron la aparición de pancartas en zona rural de Jamundí, algunos enfrentamientos en El Dovio, en límites con el departamento del Chocó, y una alerta por un vehículo con posibles explosivos en zona rural de Jamundí.

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El coronel Pedro Pablo Astáiza, subcomandante de la Policía Valle, destacó que el departamento no registró novedades de consideración durante el desarrollo de las elecciones.

“Tuvimos aproximadamente 15 comparendos en los puestos de votación por diferentes conductas contravencionales y tuvimos una sola persona que fue capturada en momentos cuando salía de ejercer su derecho al voto porque era requerido por la justicia por el delito de acto sexual con menor de 14 años”, puntualizó el coronel Astaiza, esta persona tenía una orden judicial por lo que fue capturado en el municipio de Florida.

La mayoría de estos comparendos se impusieron por incumplimiento a la ley seca.

Según la institución, la rápida reacción de la Fuerza Pública permitió atender las situaciones reportadas sin generar alteraciones entre los electores ni afectar el normal desarrollo de la jornada.

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Otro de los hechos atendidos ocurrió en el municipio de Ginebra, donde ciudadanos alertaron sobre presuntas actividades de proselitismo político a menos de 100 metros de un puesto de votación.

“Se tiene información por parte de la ciudadanía de que, a menos de 100 metros de un puesto de votación en Ginebra, una señora gobernadora indígena está haciendo, proselitismo político hacia un candidato y la Policía Nacional de una forma muy educada y cortés le pidió a la señora que se retirara del sitio y que se alejara, por favor, a una distancia prudente para realizar esas actividades”, explicó el oficial.

Las autoridades confirmaron que continúa activo el plan de contingencia para garantizar la seguridad durante la etapa de escrutinios. La Registraduría, las alcaldías y los centros de escrutinio permanecen bajo acompañamiento de la Fuerza Pública como medida preventiva para garantizar la transparencia del proceso y evitar cualquier alteración del orden público.