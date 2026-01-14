Autoridades investigan el homicidio de tres personas en Candelaria y Palmira

Las autoridades no descartan que los hechos estén relacionados con un ajuste de cuentas asociado a actividades de microtráfico.

Valle del Cauca

Las autoridades del Valle del Cauca adelantan investigaciones por el homicidio de tres personas en ataques armados ocurridos en menos de 48 horas en los municipios de Candelaria y Palmira.

El primer hecho se registró en un restaurante del corregimiento de Villagorgona, hasta donde llegaron dos sicarios que dispararon contra Steven Monsalve y Leidy Calderón Gutiérrez de 29 años.

“Las víctimas estaban departiendo en el restaurante, jóvenes los dos, era pareja, sino amigos. La Policía tiene una línea de investigación, hubo testigos que dieron información, ya se tiene una línea investigativa”, indicó Eberto Riveros, secretario de Gobierno de Candelaria.

Dos días después, en Palmira, fue asesinado a tiros Johan Carlos Grajales Gutiérrez, cuando se movilizaba en un vehículo en inmediaciones de Medicina Legal.

Según las primeras indagaciones, el joven de aproximadamente 25 años sería hermano de la mujer asesinada en Candelaria y habría sido atacado cuando, al parecer, se disponía a reclamar su cuerpo.

“La policía judicial de la Metropolitana de Cali, en conjunto con la policía judicial del departamento del Valle del Cauca, se encuentra adelantando actividades investigativas que permitan esclarecer estos hechos que se presentaron tanto en el municipio de Candelaria como en Palmira”, detalló la General Sandra Liliana Rodríguez Castro, comandante del departamento de Policía Valle.

De manera preliminar, las autoridades no descartan que los hechos estén relacionados con un ajuste de cuentas asociado a actividades de microtráfico.