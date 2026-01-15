Día sin carro y moto en Bogotá 2026: ¿Cuáles son las excepciones?

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, dio a conocer que el próximo 5 de febrero se llevará a cabo la primera jornada de día sin carro y sin moto de la ciudad. Esto con la finalidad de reducir los niveles de contaminación de la capital del país.

¿Desde cuándo se realiza el día sin carro en Bogotá?

Cabe mencionar que esta jornada se realiza desde el año 2000 de manera interrumpida en Bogotá, haciendo parte de políticas ambientales del Distrito aplicadas en materia de movilidad. “Un mandato popular el día sin carro y se va a realizar”, mencionó el alcalde Galán.

En esta ocasión, la jornada tendrá un horario que abarca entre las 5:00 de la mañana y 9:00 de la noche, de acuerdo con lo establecido por el decreto 036 de 2023 expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá. Dicha norma prohíbe durante ese día la circulación de carros y motos particulares, vehículos de medios de comunicación que dispongan de una placa amarilla, vehículos híbridos y taxis que cuenten con la restricción de pico y placa.

Según lo comunicó el mandatario, la administración distrital se encuentra ajustando los detalles logísticos para garantizar la movilidad de los ciudadanos. En los próximos días, la Secretaría de Movilidad y la Alcaldía Mayor darán a conocer más detalles acerca del decreto oficial.

Lea también: Cambios en trámites de tránsito y transporte en Bogotá para 2026: estas son las nuevas tarifas

¿Cuál es la multa por saltarse el día sin carro?

La penalidad por el incumplimiento de la normativa del día sin carro está contemplada en la infracción C14 del Código Nacional de Tránsito.

Esta regulación se ajusta a circular en sitios y horarios prohibidos por la autoridad correspondiente, según la tabla de autoliquidación publicada por la Secretaría de Movilidad. En 2026, la multa asciende a $633.200, además de la inmovilización del vehículo.

¿Qué excepciones existen para el día sin carro en Bogotá?

Es importante tener en cuenta las excepciones que incluye este decreto para ese día: el transporte público, vehículos de servicios de emergencias además de transporte escolar en servicio, vehículos conducidos por personas con condición de discapacidad y a vehículos que cuenten con la capacidad de llevar a más de diez pasajeros.

También podrán movilizarse sin penalización alguna los vehículos de empresas de servicios públicos domiciliarios, también los que son destinados al control del tráfico de la ciudad incluyendo motos y grúas de la Secretaría de Movilidad.

Le puede interesar: Incremento en salario mínimo nos generó presión fiscal adicional: TransMilenio por tarifa 2026

También incluiría la caravana presidencial, y los vehículos militares, de la Policía Nacional, de organismos de seguridad del Estado y del Cuerpo Técnico de Investigación Criminal y Judicial en Bogotá, incluidos aquellos que cuenten con esquemas de seguridad policial.

¿Por qué se lleva a cabo el día sin carro en Bogotá en 2026?

Normalmente, el día sin carro y sin moto se lleva a cabo el 22 de noviembre en diferentes países alrededor del mundo con la finalidad de generar una conciencia ecológica en los ciudadanos contribuyendo así al cuidado de la salud y del medio ambiente.

Sin embargo, en diferentes lugares no se lleva a cabo en ese mismo día. Ese es el caso de Colombia, pues en Bogotá, gracias al decreto 036 de 2023, se lleva a cabo en un día distinto al de los demás países.

Con el objetivo de mitigar los niveles de contaminación de la ciudad, ya que los datos arrojados por la Red de Monitoreo del Aire de Bogotá (RMCAB) publicados en la página de bogota.gov.co en su gráfico muestra que el aire de la ciudad en su mayoría es regular en consecuencia a esto se dispone esta medida para poder tener una Bogotá más sostenible en materia de ambiente.

Esto dijo el alcalde Carlos Fernando Galán sobre el día sin carro: