Wompi, del grupo Cibest, reportó en 2025 transacciones por 50 billones de pesos

Medellín

Wompi, la plataforma de pagos del grupo Cibest, al que pertenece Bancolombia, reportó transacciones durante el año 2025, por un total de 50 millones de pesos, con más de 40 mil clientes activos mensuales y un incremento del 130 por ciento de los recursos movilizados frente al periodo 2024.

Como parte de su balance, indicaron desde esta entidad que fueron más de 13 millones de pagadores únicos los que utilizaron la plataforma durante el año y más de 40 mil negocios usaron de manera permanente esta plataforma para hacer y recibir sus pagos.

Negocios físicos

Destacaron que el año anterior incursionó en una nueva línea de negocio, poniendo toda su plataforma al servicio de los corresponsales bancarios de Bancolombia, logrando operar en más de 10.800 de este tipo de establecimientos, procesando más de 60 millones de transacciones por un valor cercano a los 18 billones de pesos en ese segmento.

Eso se logró gracias a que se logró la certificación de los datáfonos y el ingreso al mundo físico.

El CEO de Wompi, Alejandro Toro, dijo que “llegar a estos resultados confirma que es posible crecer, innovar y ser rentables al mismo tiempo. Sabemos que simplificar los pagos es una forma directa de liberar tiempo, productividad y oportunidades para los negocios. Por eso trabajamos a diario en hacer que el dinero fluya sin fricciones, seguros de que con ello el ecosistema completo crece.”

Habilitaron nuevas funcionalidades

Fueron más de 10 funcionalidades las habilidades, entre las que destacan el lanzamiento de Click to Pay, “que permite guardar la información de las tarjetas para seguir pagando más fácil, la puesta en marcha del QR interoperable Bre-B, para pagar desde cualquier aplicación, la habilitación de tarjetas on site en Shopify, una experiencia de pago directo con tarjetas en esta plataforma; en colaboración con Nequi lanzaron la app Nequi Negocios, para recibir pagos desde el celular”, explicaron desde esta entidad.

Alejandro Toro agregó que siguen de cerca las tendencias de este tipo de mercados, “para continuar entregando opciones diversas, escalables y fáciles a los negocios. Confiamos en que los hitos alcanzados el 2025 sean el punto de partida de anuncios muy positivos para 2026”.

Participación en Moneycon

Este fin de semana se cumplirá en Bogotá el festival financiero Moneycon, donde se presentará la charla “Pagos sin fricción: la base para construir negocios sanos y escalables” por parte de Wompi.

En este espacio académico se hablará de la evolución de los pagos, desde lo digital hasta lo físico, y cómo es una palanca clave para mejorar la productividad, tomar mejores decisiones financieras y escalar negocios y startups de forma sostenible.