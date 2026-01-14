Procuraduría abrió una investigación disciplinaria al exalcalde de Apartadó Héctor Rangel

Antioquia

La Procuraduría informó que la apertura de la investigación disciplinaria es para el político y exalcalde de Apartadó Héctor Rangel y ocho exfuncionarios más por la pérdida de más de 3 mil millones de pesos que fueron girados a cuentas diferentes a la de la administración.

Según el ente de control político, el señor Rangel y las demás personas están señaladas de presuntas irregularidades en el manejo de 3.354 millones de pesos de la alcaldía . Y aparte del exalcalde de Apartadó, la investigación cobija a los entonces secretarios de Gobierno, Amaury Quejada Buenaño; de Hacienda, Luis Arnobio Cuesta Borja; de Servicios Administrativos, Yeged Andrea Espinoza David, y el Tesorero municipal, Cristian Mena Valencia. También son investigados el secretario general para la época de los hechos, Tony Luis Lozano Berrocal; el subsecretario de Contabilidad, Edison Alberto Mosquera Quinto; el jefe de la Oficina Jurídica, Resurrección Manzano, y la funcionaria del área contable y financiera, Kellys Edith Rivas.

En un comunicado, la Procuraduría manifestó que: “Las presuntas irregularidades investigadas por el órgano de control se relacionan con múltiples transferencias electrónicas que habrían sido realizadas entre mayo de 2024 y marzo de 2025 desde cuentas del municipio”.

Para la entidad nacional, los giros no fueron sustentados con contratos, órdenes de gasto u otras herramientas legales autorizadas para sustentar el presunto millonario desfalco.

“Entre las aparentes inconsistencias registradas en el manejo de esos recursos se encuentran conciliaciones bancarias inconclusas, duplicidad de pagos y transferencias a cuentas no registradas, que evidenciarían una marcada diferencia entre los recursos registrados en la plataforma del Estado donde se gestiona toda la contratación pública denominada Secop II y los pagos reales que se habrían efectuado por parte de la administración”.

Por último, la procuraduría manifestó que con esta investigación trata de verificar si existe alguna falta disciplinaria o, por el contrario, se puede aplicar la exclusión de responsabilidad a los implicados.