“Una retoma territorial regional”, el llamado de la gobernadora del Valle al presidente Petro

Ante el avance de las estructuras criminales y el deterioro de la seguridad en distintas zonas del país, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, hizo un llamado al presidente Gustavo Petro, para que encabece una retoma territorial de carácter regional, que inicie por el suroccidente del país.

El pronunciamiento de la mandataria se conoce luego de que el alcalde de Barranquilla Alejandro Char, cuestionara al Gobierno Nacional por el traslado de delincuentes de alta peligrosidad a centros penitenciarios de esa ciudad, sin una coordinación previa con las autoridades locales ni garantías suficientes en materia de seguridad.

La gobernadora también pidió que los gobiernos locales sean tenidos en cuenta en la comunicación diplomática con Estados Unidos.

“También es muy importante lograr que en esa comunicación que se está haciendo diplomática con Estados Unidos y Colombia, los gobiernos subnacionales estemos representados, porque quienes vivimos los problemas somos directamente nosotros, las regiones. A nosotros nos interesa que en esos diálogos también se tengan en cuenta el tema de seguridad, porque nos pueden ayudar muchísimo”, indicó.

Toro reiteró su invitación al jefe de Estado para escuchar a los mandatarios territoriales y construir una estrategia que permita combatir la criminalidad.