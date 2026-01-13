Aumentan municipios en el Valle del Cauca en calamidad pública debido a emergencias por lluvias

Valle del Cauca

Las lluvias en el departamento del Valle del Cauca que se vienen presentando desde diciembre del 2025 y que han continuado durante los primeros días de enero dejan hasta el momento miles de familias damnificadas en diferentes municipios.

En el reporte de las últimas horas el municipio de Guadalajara de Buga informó sobre la creciente súbita de su principal afluente el cual ha ocasionado pérdida de vías terciarias “también el río se llevó una vivienda que se encontraba a las orillas de este mismo, teniendo que evacuar alrededor de cuatro familias más que se pueden ver afectadas de continuar las lluvias”, explicó el secretario de Gestión del Riesgo del Valle del cauca Francisco Tenorio.

➡️ #ATENCIÓN 🚨| Creciente del río Guadalajara genera alerta en la vereda La María, ubicada a 15 minutos del casco urbano de Buga. pic.twitter.com/79BlfMpGRK — Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) January 12, 2026

Igualmente, en el municipio de Ginebra, El Cerrito, Palmira, Riofrío, Trujillo y Calima El Darién se reportan varias de sus vías terciarias totalmente obstruidas por movimientos en masa.

Otros reportes llegan desde el municipio de El Águila, Guacarí, San Pedro y Cartago donde la creciente de un San Juan ocasionó la inundación de alrededor de cuatro Barrios. La emergencia está siendo atendida por organismos de Socorro y el municipio.

Aunque el departamento declaró la alerta amarilla desde el 30 de diciembre en la actualidad hay cinco municipios que se han declarado en calamidad pública como Guadalajara de Buga, San Pedro, Tuluá, Buenaventura y se espera que en las próximas horas Ríofrío declaré igualmente la calamidad pública.

Entre tanto, el municipio de dagua continúa con alerta roja.

“En estos momentos nos encontramos en articulación con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Actualmente hay funcionarios de la Unidad Nacional en el Valle haciendo visitas al distrito de Buenaventura, al municipio de El águila, al municipio de Guadalajara de buga San Pedro y Tuluá”, confirmó el secretario Tenorio.

Ademá, informó que en las próximas horas se hará un recorrido por los municipios afectados para tener una cifra concreta de afectados y llegar con la atención necesaria principalmente a las familias afectadas.

Finalmente, según las autoridades metereológicas, se prevé que las precipitaciones se extiendan en el departamento hasta el fin de mes con un 20% de incremento en el histórico de lluvias que se han presentado en el Valle.