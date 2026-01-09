La doble calzada de la avenida Cañasgordas ya toma forma entre Cali y Jamundí

Las obras de la segunda calzada de la Avenida Cañasgordas, entre Cali y Jamundí, avanzan más rápido de lo previsto. A la fecha, el proyecto lleva cerca del 10% de ejecución, con seis frentes de obra activos, en un corredor por donde se mueven a diario más de 4.300 vehículos.

Esta es una vía clave para la movilidad del sur del área metropolitana y beneficiará directamente a más de 360 mil personas que se desplazan entre Cali y Jamundí. Además, no es solo una ampliación de carriles, también habrá una ciclorruta, de dos metros y medio, bidireccional, andenes e iluminación, pensados para peatones y ciclistas.

“Lo más importante no es el movimiento de tierra, es que esta obra reactiva la economía, genera empleo, da la posibilidad de tener conectividad regional, mejores servicios, mejor tráfico y así mejorar la calidad de vida de la gente que transita. Es un sitio con muchos colegio y universidades, donde las personas se tienen que levantar muy temprano, disminuir ese tiempo le da calidad de vida a la gente”, señaló la Gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.

La obra, que genera más de 14 mil empleos, incluye la construcción de los puentes sobre los ríos Pance y Jamundí, con estructuras de hasta 105 metros de longitud y un ancho de 16,5 metros, lo que permitirá mejorar la capacidad y la seguridad vial en este tramo.

Por su parte, Frank Ramírez, secretario de infraestructura del Valle explicó la labor de cada frente de obra:

“Esta obra tiene seis frentes de obra en simultáneo; los frentes uno y tres son correspondientes a los puentes, uno en el Río Pance y otro en el Río Jamundí, los frentes dos y cuatro corresponden a la doble calzada del lado Cali y lado Jamundí, adicionalmente, el frente cinco está para la rehabilitación de un sector de la calzada Jamundí, donde se piensa subir la calzada y poner 17 estructuras hidráulicas alrededor de toda la vía, para prevenir inundaciones, y el sexto frente de obra está determinado para la iluminación”.

En suma, la obra no está afectando de ninguna manera el tránsito habitual de la vía, Cesar Augusto Muñóz presidente de la Junta de Acción Comunal de Chipaya dio su opinión sobre los avances:

“Esta obra la estábamos esperando hace muchos años, y no esperábamos que avanzara a esta velocidad tan significativa. Otros atributos positivos son que la obra no ha interrumpido la movilidad, y nos satisface saber que habrá una ciclorruta, un paso peatonal, también que será amplia la calle y tendrá nuevos puentes. Además luchamos mucho porque hubiera un paso para la fauna y saber que lo habrá nos llena de satisfacción”.

Para quienes usan la vía todos los días, el impacto se sentirá en el tiempo. Se espera que los desplazamientos se reduzcan hasta en 30 minutos, para los cerca de 4.300 vehículos que circularán diariamente por este corredor. La obra está prevista para ser entregada en octubre de 2027