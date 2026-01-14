Supersalud reportó intermitencias temporales en su página web

La Superintendencia Nacional de Salud comunicó que su sitio web oficial presenta intermitencias de manera provisional debido a problemas técnicos registrados en las últimas horas.

Según explicó la entidad, la situación afectó el acceso regular a la plataforma digital, pero no interrumpió la atención a los usuarios del sistema de salud.

Por este motivo, la Superintendencia habilitó un espacio web alterno para la recepción de quejas, reclamos y solicitudes de los usuarios del Sistema de Seguridad Social en Salud. Esta medida permite que la ciudadanía continue presentando peticiones, reclamos y demandas mientras se supera la contingencia.

La entidad indicó que adelanta las acciones necesarias para restablecer de manera integral la funcionalidad del sitio web oficial. Entre tanto, recordó que los demás canales de atención permanecen disponibles, como la línea gratuita nacional, la línea de atención en Bogotá, los canales digitales con chat, llamadas y videollamadas, así como los puntos de atención presenciales y regionales.

También continúan habilitados los servicios de radicación y consulta del estado de PQRD, además de la consulta de procesos jurisdiccionales.