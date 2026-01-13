Más del 80 % del personal de la ESE UNA sigue sin recibir salarios tras intervención de Supersalud

A más de dos meses de la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud a la ESE UNA en Barranquilla, continúa la grave crisis laboral que afecta a la mayoría de su personal asistencial, quienes aún no han recibido el pago de salarios correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2025.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Según confirmó Napoleón Mugno, presidente del sindicato Anthoc Barranquilla, cerca de 525 trabajadores asistenciales no han recibido el salario del mes de diciembre, mientras que unos 200 empleados siguen pendientes del pago de octubre. La situación impacta principalmente a médicos generales, enfermeros jefes y demás personal vinculado bajo la modalidad de Órdenes de Prestación de Servicios (OPS) y bolsas de empleo.

“En materia salarial, tenemos conocimiento de que el personal asistencial fue contratado a través de una empresa temporal, la cual únicamente canceló el salario del mes de noviembre a auxiliares de enfermería, camilleros y conductores. Sin embargo, a los médicos generales y a los enfermeros jefes vinculados bajo esta modalidad no se les ha pagado ni noviembre ni diciembre, situación que también afecta al resto del personal contratado. Tenemos información de que ingresaron algunos recursos por concepto de estampilla, con los cuales se habrían realizado pagos parciales a algunos especialistas, aunque esto no ha sido confirmado. Nuestra expectativa para este año es que la situación mejore y que se realicen los ajustes necesarios para garantizar el pago oportuno de los salarios”, explicó el presidente del sindicato.

Pagos parciales y exclusión del personal médico

El dirigente sindical explicó que la empresa temporal encargada de la contratación únicamente canceló el salario correspondiente a noviembre a auxiliares de enfermería, camilleros y conductores, dejando por fuera a una amplia parte del personal médico y asistencial.

Aunque se conoció del ingreso de algunos recursos por concepto de estampilla, estos solo habrían permitido pagos parciales a algunos especialistas, sin resolver de fondo la situación salarial de la mayoría de los trabajadores.

Llamado al Gobierno y alerta por contratos con EPS

Mugno hizo un llamado directo a la Superintendencia Nacional de Salud y al Gobierno Nacional para que se adopten medidas estructurales que permitan superar la crisis financiera y laboral de la ESE UNA. Entre ellas, pidió revisar los contratos con las EPS, los cuales, según señaló, generan pérdidas significativas, especialmente en servicios de salud mental con hospitalizaciones prolongadas.

“Tenemos previsto solicitar un espacio directo con el superintendente para establecer compromisos más sólidos, especialmente en el mejoramiento de la contratación con las EPS. Los contratos actuales no son favorables y generan pérdidas, en particular en el área de salud mental, donde las hospitalizaciones pueden extenderse entre 20 y 30 días. Por eso, esperamos que la Superintendencia Nacional de Salud se comprometa a revisar y ajustar este tipo de contratos. Además, queremos que el Gobierno nacional asuma un compromiso real con la formalización laboral, una lucha que el sindicato viene dando desde hace años”, sostuvo.

LEA TAMBIÉN: Capturan en Barranquilla a ciudadano turco con circular roja por narcotráfico

Aumento de la ocupación hospitalaria

Pese a la crisis salarial, la operación de la ESE UNA continúa. De acuerdo con el sindicato, aunque la ocupación hospitalaria disminuyó durante diciembre, en enero se ha registrado un aumento considerable, especialmente en áreas como salud mental, pediatría y servicios de alta complejidad, lo que incrementa la presión sobre el personal que aún no recibe sus salarios.