Supersalud ordena a Nueva EPS avanzar en formalización de los pagos hechos a sus prestadores

El Superintendente Nacional de Salud aclaró que lo que se conoce contablemente como anticipos, son realmente pagos por servicios ya prestados a los que les falta aclarar a qué factura corresponde cada pago, situación por la que dio una orden para solucionar los problemas que tiene Nueva EPS, frente a este tema.

“He dado la indicación a la interventora para que intensifique las reuniones con los prestadores y en el menor tiempo posible legalice mediante actas a qué facturas se deben aplicar los pagos que ya han sido recibidos por los servicios prestados y que figuran hasta el momento en los registros de nueva EPS como anticipos sin que se trate de pagos adelantados”, ordenó el Superintendente Giovanny Rubiano.

Señalan que Nueva EPS ha venido haciendo un esfuerzo por ponerse al día con las IPS con las que tiene una relación contractual alrededor del país, sin embargo, lo que sí no hizo oportunamente fue aclarar, ante cada pago realizado, a cuáles facturas el prestador debía imputar el valor pagado.

Explican que en el informe de la Contraloría, lo que se denomina como anticipos, realmente son pagos a servicios ya prestados, pero no se ha dicho a cuál factura deben aplicarse.

Noticia en desarrollo...