Se estrenó el tráiler del nuevo documental sobre la vida de Paul McCartney después de Los Beatles

Este miércoles 14 de enero se ha publicado el tráiler del nuevo documental del músico inglés, ‘Sir Paul McCartney, Man on the Run’, que hace alusión al título del tercer disco de estudio de Wings, Band on the Run.

¿En el documental de Paul McCartney aparecen los Beatles?

El filme cuenta la historia de McCartney desde la formación de Wings, junto a su entonces esposa, Linda McCartney, hasta 1970 y cuenta con música y material inédito del también cantautor inglés.

El tráiler muestra el nacimiento de Wings por parte de Sir Paul, surgido de la necesidad de crear algo diferente, como su música no fue bien recibida en principio, hasta el punto de llenar estadios y de cómo se apartó de John Lennon luego de la separación de los Beatles, a pesar de haberse querido toda la vida.

Además de incluir entrevistas con su protagonista, la película cuenta también con material de archivo de Ringo Starr, John Lennon, George Harrison y Linda McCartney, entre otros.

Cuando se estrena el documental de Paul McCartney:

El documental se estrenará el 27 de febrero a través de la plataforma de Prime Video, después del lanzamiento en 2025 del libro de Paul, Wings: The Story of a Band on the Run, y de la caja, WINGS, la colección definitiva.

Vea el tráiler del nuevo documental de Paul McCartney: