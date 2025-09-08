El servicio de streaming Prime Video presenta su catálogo con producciones originales colombianas

En una presentación hecha en House of Amazon Prime, se hizo el anuncio de dos importantes producciones colombianas. Prime Video confirmó la tercera temporada de “Betty La Fea: La Historia Continúa”, tras el éxito de la serie como el título local número uno en Colombia durante su primera semana de estreno en 2025. Además, el drama “Noviembre” un poderoso largometraje sobre la toma del Palacio de Justicia en 1985, que, tendrá su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto antes de llegar a El servicio de streaming.

Los anuncios se realizaron durante una experiencia en “House of Amazon Prime”, una muestra inmersiva de los beneficios de la membresía de Amazon Prime junto con todo el ecosistema de entretenimiento de Prime Video. Los asistentes también disfrutaron de adelantos exclusivos de próximos contenidos globales y transmisiones deportivas en vivo, incluyendo la cobertura de la NBA.

El evento destacó la oferta de entretenimiento integral de Prime Video, que incluye el streaming de tus producciones favoritas de Amazon MGM Studios, acceso a los últimos éxitos de taquilla, deportes en vivo, gestión de suscripciones adicionales de Prime Video, así como la opción de alquilar o comprar los estrenos más recientes, todo disponible de forma práctica desde una sola aplicación y con una sola contraseña.

La membresía Prime incluye beneficios como una suscripción gratuita a un canal de Twitch y videojuegos gratis a través de Prime Gaming. Los miembros Prime pueden ver contenido de Prime Video en cualquier momento y lugar, incluso sin conexión a internet, además envíos gratuitos desde Estadios Unidos a Colombia.