‘The Life of a Showgirl’, de Taylor Swift, el disco más vendido en los Estados Unidos en 2025
Este es el cuarto año consecutivo en el que la artista estadounidense consigue este récord, después de The Tortured Poets Department (2024), 1989 (2014) y Fearless (2009).
El último disco de la cantautora estadounidense, Taylor Swift, The Life of a Showgirl, acaba de convertirse en el álbum más vendido en los Estados Unidos en 2025, según Lumiate, empresa líder en datos e información sobre entretenimiento.
Esta es la cuarta vez que la intérprete de éxitos como “Ati-Hero” y “Cruel Summer” lidera esta lista y la segunda de forma consecutiva, siendo la única artista de este informe en tener tres discos distintos en ser número uno a final de año, The Tortured Poets Department (2024), 1989 (2014) y Fearless (2009).
The Life of a Showgirl logra este récord gracias a las ventas de álbumes físicos y descargas digitales, así como de CDs, vinilos y casetes, superando los 5,6 millones de dólares.