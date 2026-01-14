‘The Life of a Showgirl’, de Taylor Swift, el disco más vendido en los Estados Unidos en 2025

El último disco de la cantautora estadounidense, Taylor Swift, The Life of a Showgirl, acaba de convertirse en el álbum más vendido en los Estados Unidos en 2025, según Lumiate, empresa líder en datos e información sobre entretenimiento.

Esta es la cuarta vez que la intérprete de éxitos como “Ati-Hero” y “Cruel Summer” lidera esta lista y la segunda de forma consecutiva, siendo la única artista de este informe en tener tres discos distintos en ser número uno a final de año, The Tortured Poets Department (2024), 1989 (2014) y Fearless (2009).

The Life of a Showgirl logra este récord gracias a las ventas de álbumes físicos y descargas digitales, así como de CDs, vinilos y casetes, superando los 5,6 millones de dólares.