Se estrenó el primer tráiler de la tercera temporada de la serie Euphoria

La producción de HBO, protagonizada por Zendaya y Sydney Sweeney, se estrenará el próximo 12 de abril.

La exitosa serie Euphoria llega a su final y por fin reveló un primer adelanto de su tercera temporada desde el final de la anterior en 2022, después de casi 4 años.

El tráiler muestra a sus principales actores, Zendaya, Sydney Sweeney y Jacob Elordi, cinco años después de los eventos de la segunda temporada.

Además, se integran al elenco los actores Colman Domingo y Sharon Stone y la cantante española Rosalía, quien hace su aparición con un papel como stripper.

Esta última temporada de la serie se estrenará en HBO y su plataforma de streaming HBO Max el próximo 12 de abril.

