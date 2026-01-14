Se estrenó el primer tráiler de la tercera temporada de la serie Euphoria
La producción de HBO, protagonizada por Zendaya y Sydney Sweeney, se estrenará el próximo 12 de abril.
La exitosa serie Euphoria llega a su final y por fin reveló un primer adelanto de su tercera temporada desde el final de la anterior en 2022, después de casi 4 años.
El tráiler muestra a sus principales actores, Zendaya, Sydney Sweeney y Jacob Elordi, cinco años después de los eventos de la segunda temporada.
Además, se integran al elenco los actores Colman Domingo y Sharon Stone y la cantante española Rosalía, quien hace su aparición con un papel como stripper.
Esta última temporada de la serie se estrenará en HBO y su plataforma de streaming HBO Max el próximo 12 de abril.