Sean Ono Lennon revela: Mi padre “resentía ser un Beatle” tras la separación de la banda

Agencia EFE – Londres. En una entrevista concedida a BBC Radio 6, Sean Ono Lennon, hijo de John Lennon y Yoko Ono, confesó que su padre “resentía tener que ser un Beatle” tras la disolución del grupo.

La revelación se dio en el marco del lanzamiento del nuevo box set Power To The People, una recopilación que incluye los conciertos benéficos One to One en el Madison Square Garden y material inédito de la etapa del álbum Some Time In New York City (1972).

Sean explicó que su padre nunca dejó de amar la música, pero sí se alejó de la fama y del engranaje comercial del pop. “No creo que hubiera dejado de amar la música. Creo que había dejado de amar cierto tipo de fama. Creo que había dejado de amar formar parte de una maquinaria, de una máquina pop”, afirmó.

El box set, producido por Sean y su equipo ganador de múltiples premios Grammy, incluye 123 pistas, de las cuales 90 son inéditas, y ofrece una mirada íntima a la faceta más activista de Lennon.

También puede leer: Resurrection Fest 2026: Iron Maiden, Limp Bizkit y más leyendas del metal

Además, se complementa con el documental One To One: John & Yoko, que incluye grabaciones personales y llamadas telefónicas que Lennon registraba por temor a ser espiado por el FBI.

La frase de Yoko Ono, “O estás en la industria de la paz o en la industria de la guerra”, resume el espíritu del proyecto, que busca rescatar el legado pacifista de Lennon en tiempos de polarización global.

Este lanzamiento ha despertado interés entre fanáticos y críticos, al mostrar una etapa menos comercial pero profundamente significativa del ex Beatle, marcada por su compromiso con causas sociales y su búsqueda de autenticidad artística.