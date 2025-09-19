Paul McCartney presenta WINGS, la antología definitiva de su legendaria banda de los años 70

WINGS es la antología definitiva de la banda que definió el sonido de los años 70, liderada por Paul McCartney tras la separación de The Beatles.

FOTO 1977 MPL Communications Ltd Photographer Clive Arrowsmith Ampliar

Supervisada personalmente por el artista británico, esta colección celebra la historia de Wings, una banda que vendió más de 22 millones de álbumes y logró múltiples sencillos número uno en EE.UU. y Reino Unido.

Disponible en una variedad de formatos, WINGS incluye una edición limitada en vinilo de colores (3 LP’s), versiones en 1 CD y 1 LP, y una cápsula del tiempo con imágenes y música para fans de todas las generaciones.

Todos los formatos físicos incluyen un folleto con introducción de Paul, y las ediciones especiales cuentan con un libreto ampliado de 32 páginas con arte, fotografías y comentarios de colaboradores históricos como Aubrey “Po” Powell y Humphrey Ocean.

La colección reúne clásicos como “Band on the Run”, “Live and Let Die”, “Jet”, “Let ‘Em In”, “My Love”, “Silly Love Songs” y “With a Little Luck”, además de joyas que muestran la versatilidad de Wings en géneros como pop, folk, soul, reggae y rock experimental.

Por primera vez, las canciones de Wings estarán disponibles en formato físico en Dolby Atmos a través de la edición Blu-ray. WINGS no solo revive una etapa esencial en la carrera de McCartney, también narra la historia de una banda que superó el escepticismo y se reinventó con éxito, convirtiéndose en símbolo de resiliencia y creatividad.