Juez ordena recaptura de exalcalde de Apartadó Héctor Rangel

Apartadó- Antioquia

Este viernes se conoció que una juez del circuito de Apartadó revocó la decisión de libertad que otro togado de Carepa hacía varios días le había otorgado al exalcalde Héctor Rangel. Esto ocurrió en el proceso que se le adelanta al político por presuntos actos de corrupción en esa alcaldía, donde se investiga la pérdida de 3 mil millones de pesos.

Ante la nueva decisión de la justicia, se ordenó de inmediato la captura del exmandatario. Según Oscar David Santamaría, abogado defensor de Héctor Rangel, exalcalde de Apartadó, la juez en esta nueva decisión argumentó durante la audiencia de que sí se cumplían las medidas constitucionales para la medida de aseguramiento para el señor Rangel.

“Ante esta decisión, interpondremos la próxima semana ante el Tribunal Superior de Antioquia, esa es la penal, una acción de tutela por vía de hecho, pues vulnera derechos y garantías fundamentales de mi cliente, y radicaremos también una medida cautelar para dejar sin efecto esa decisión de este juzgado”, manifestó el jurista.

También calificó la nueva decisión que afecta a su defendido como política y recalcó que se están analizando algunas herramientas jurídicas para que en las próximas horas acuerde la entrega del señor Rangel ante las autoridades. Asegura que la detención en la cárcel es improcedente porque el investigado ya no es alcalde ni obstruye a la justicia ni pone en riesgo la administración.

“Yo creería que, si el doctor Rangel se va a presentar ante la justicia, porque él cree en la justicia, cree en los jueces de la República y le han dicho cómo lo decidió el juez de primera instancia, pues no hay ningún fin que cumpla esa medida de aseguramiento. Ya tendrá que demostrar la fiscalía que el hecho existió, que el que él ordenó, lo cual es totalmente errado; probaremos que él no tuvo nada que ver en la apropiación de ese dinero”.

El abogado defensor aseguró que incluso, después de que el señor Rangel terminó su administración en el mes de enero de 2025, se reportó la pérdida de otros mil 500 millones de pesos de la alcaldía, por lo que reclama a la justicia y le pregunta: “¿Dónde están esos investigados?”.