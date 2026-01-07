Esta es la empresa encargada de la recuperación del parque El Lago: el contrato será por 30 años

Bucaramanga, Santander

La Lotería Santander suscribió un contrato de arrendamiento por 30 años con la empresa Aquatic Group S.A.S. para la recuperación, adecuación y operación del Parque Recreacional El Lago, ubicado en el municipio de Floridablanca.

El acuerdo publicado en el SECOP, fue firmado por el gerente general de la entidad, Herwing Liban Peña Ordóñez, y contempla la reapertura del predio como un proyecto recreacional bajo explotación comercial del arrendatario.

Según la Lotería Santander, el parque se encontraba desocupado y sin destinación específica, generando gastos anuales superiores a los 300 millones de pesos en vigilancia, impuestos y servicios públicos, sin producir ingresos para la entidad. Por tratarse de una empresa industrial y comercial del Estado, la Lotería no podía operar directamente el predio, ya que su objeto misional se limita a la explotación del monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar.

El contrato establece un canon mensual de 70 millones de pesos, con un periodo de gracia de 18 meses durante el cual Aquatic Group pagará el 25 % del valor, mientras adelanta la recuperación y puesta en marcha del proyecto.

La empresa asumirá la totalidad de las inversiones, adecuaciones locativas, mantenimiento, servicios públicos, seguridad privada, atención prehospitalaria, pólizas de seguros y demás obligaciones necesarias para el funcionamiento del parque acuático.

El predio, con una extensión aproximada de 60.000 metros cuadrados, cuenta con infraestructura existente como toboganes, atracciones acuáticas y áreas recreativas, las cuales serán rehabilitadas por el arrendatario.

El proyecto contempla la apertura del parque al público, el uso comercial del espacio de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial de Floridablanca y la generación de un entorno recreativo seguro para la comunidad.

Este martes 13 de enero, la empresa se presentará oficialmente ante la opinión pública y entregará más detalles de los trabajos que emprenderá en el predio.

¿Quién es Aquatic Group S.A.S.?

Aquatic Group SAS es una empresa colombiana de diseño, ingeniería, montaje y fabricación de obras relacionadas con el agua, incluida la construcción de piscinas, fuentes y parques acuáticos con sede principal en Bogotá, Colombia.

Entre sus trabajos más recientes se encuentra la recuperación de El Parque Acuático de Ibagué, entregado en el segundo semestre del 2025.

Además, la empresa indica en su sitio oficial que tiene oficinas o presencia comercial también en Ciudad de Panamá (Panamá) y Lima (Perú), lo que sugiere operaciones o atención a clientes fuera de Colombia.