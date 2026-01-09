Aumenta la afluencia de visitantes en el embalse Topocoro durante el inicio de 2026

Bucaramanga

Durante los primeros días del año se ha registrado un incremento en la afluencia de visitantes en la región del embalse Topocoro, luego de un mes como diciembre marcado por cierres viales y situaciones de orden público.

Según explicó Yesid Patiño, gerente de la empresa Deportes Topocoro y operador del Club Náutico Península Topocoro, la primera semana de enero es clave para el sector turístico, ya que permite consolidar las inversiones realizadas por los negocios que operan en la zona.

Los domingos continúan siendo los días de mayor afluencia, con visitantes provenientes principalmente de Bucaramanga, Barrancabermeja y municipios cercanos. En los últimos días también se ha evidenciado la llegada de turistas de Antioquia, Bogotá, Boyacá y Norte de Santander, atraídos por la oferta turística del embalse.

Precios y servicios turísticos

Durante la temporada alta, los precios de las actividades han presentado variaciones de entre el 10 % y el 20 %, dependiendo del tipo de servicio ofrecido. De acuerdo con Patiño, una vez finalice el puente festivo de Reyes, se espera regresar a tarifas de temporada baja, las cuales volverían a ajustarse durante las vacaciones de Semana Santa.

Entre semana, los precios se mantienen similares a los fines de semana, aunque existen promociones y paquetes especiales, como planes pasadía que incluyen transporte, alimentación y actividades acuáticas, con el fin de ofrecer alternativas más asequibles para los visitantes.

El alquiler de embarcaciones de lujo tiene un costo aproximado de 500 mil pesos por hora, con capacidad para grupos de 18 20 personas, aunque el valor puede variar según la duración del recorrido y los destinos seleccionados.

Expectativas para el puente de Reyes

Para este puente festivo, se proyecta una de las mayores afluencias del año. Según las estimaciones entregadas por el operador turístico, durante los tres días podrían llegar más de 20 mil visitantes a toda la región del embalse Topocoro, lo que representaría una dinámica económica significativa para los emprendimientos y empresas locales.

Recomendaciones para los visitantes

Entre las principales recomendaciones, Patiño reiteró la importancia de planificar el viaje con anticipación y reservar previamente las actividades, debido a la alta demanda y a los requisitos de seguridad.

También recomendó a los visitantes llevar ropa adecuada para actividades acuáticas, teniendo en cuenta la temperatura favorable de las aguas del embalse, así como protección solar y repelente para mosquitos.