Quién era Jaime Garzón: historia y legado tras 26 años de su asesinato
La muerte de Jaime Garzón coincide con el adiós y homenaje Miguel Uribe Turbay este 13 de agosto. Conozca aquí su historia, legado y las frases más representativas del periodista y humorista:
Conocido como uno de los más grandes periodistas de la historia de Colombia, Jaime Hernando Garzón Forero, hoy 13 de agosto, cumple 26 años de muerto. Una fecha que coincide con la muerte del exsenador Miguel Uribe Turbay.
Su gran capacidad para ser humorista, lo llevó a ser reconocido en varios medios de comunicación. Además, era abogado, un activista Bogotano y mediador de los procesos de paz en la década de 1990 en el país.
Quién era Jaime Garzón
Garzón era conocido no solo por ser periodista y humorista, sino que también desempeñó un papel importante en la política, pues ejerció como alcalde de Sumapaz, dónde apoyó y criticó la gestión administrativa y gubernamental de Andrés Pastrana.
Por otro lado, también trabajó como coordinador de traducciones de la Constitución de 1991 y asesor no oficial de la Casa de Nariño.
Comediante y periodista: historia de Jaime Garzón en los medios
Era bastante particular su manera de hacer periodismo, fue conductor de programas como Zoociedad tv desde 1990 hasta 1993, un espacio en el que se dedico a hacer parodia social y política del país, presentando los problemas de seguridad, narcotráfico y la guerra que enfrentaba el país.
Posteriormente, Jaime realizó el programa ¡Quac! un noticiero en el que se dedicó a presentar sátiras y burlas a la crisis política del país, incluyendo la expansión del paramilitarismo en Colombia y las complicaciones de orden público a nivel nacional.
Sin embargo, su familia interpuso una demanda contra el Estado de reparación directa contra el Ministro de Defensa, el DAS, la Presidencia de la República y la Gobernación de Cundinamarca; esto con el fin de declarar al Estado responsable por perjuicios sufridos tras su muerte.
Dónde mataron a Jaime Garzón
Este reconocido periodista fue asesinado el 13 de agosto de 1999 por sicarios en Bogotá. Los hechos ocurren cuando se dirigía a la emisora Redionet. Garzón llevaba meses denunciando que estaba siendo víctima de amenazas.
Este es un asesinato que fue declarado como crimen de lesa humanidad, lo que traduce que, luego de 20 años del crimen , el caso seguirá siendo investigado. La Fiscalía ha vinculado a distintos actores como Carlos Castaño, quien era jefe paramilitar, Miguel Narváez, el exdirector del extinto DAS y el coronel retirado Jorge Plazas Acevedo.
Cuáles son las mejores frases de Jaime Garzón
- “Hay algo que existe en los colombianos: no perdemos la esperanza de hacerlo cada vez mejor”.
- “Los indígenas tradujeron el artículo 11 de la Constitución: ‘Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie ni hacerle mal en su persona aunque piense y diga diferente’. Si nos aprendemos este artículo, salvamos este país”.
- “Yo soy aburridísimo: creo en la vida, creo en los demás, creo que este cuento hay que lucharlo por la gente, creo en un país en paz, creo en la democracia, creo que lo que pasa es que estamos en malas manos, creo que esto tiene salvación”.
- “Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvarlo. ¡Nadie!”.
- “El bienestar general es un compromiso de todos (…) Todo lo que se hace debe estar encaminado al colectivo”.
