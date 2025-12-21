Paloma Valencia, candidata presidencial del CD, se suma a la “Gran consulta por Colombia”

Colombia

Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático, entrará a participar en el combo de precandidatos que espera medirse en una consulta interpartidista el próximo 8 de marzo.

Allí aparecerán en el tarjetón, Daniel Palacios, Paloma Valencia, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas, David Luna, Vicky Dávila, Juan Daniel Oviedo y Aníbal Gaviria.

No obstante, también está por verse si Juan Carlos pinzón Daniel Palacios y Enrique Peñalosa también se suman.

El acuerdo quedó en firme tras una segunda reunión con la coalición denominada “La Gran Consulta por Colombia”, grupo que además acordó que respaldarán al ganador del proceso el próximo 8 de marzo.

“Esta mañana de domingo 21 de diciembre, los seis integrantes de La Gran Consulta por Colombia nos reunimos con la candidata presidencial Paloma Valencia. Ella expresó su interés de hacer parte de esta consulta del próximo 8 marzo de 2026. Luego de una conversación franca, con espíritu de unidad y propósito de país, le damos la bienvenida a este equipo”, afirmó el precandidato, David Luna.

Apuesta política de Paloma

Este viernes 19 de diciembre, Valencia inició sus correrías como candidata oficial del Centro Democrático a la Presidencia de la República en Ibagué, capital del Tolima.

Desde allí había afirmado que: “Queremos conversar con ellos para mirar si pudiera haber un acuerdo para estar juntos, si vamos a otras consultas o si vamos directamente a primera vuelta. Aquí se los digo, nuestras opciones son: una consulta en marzo o ir a primera vuelta”, aseguró Valencia.