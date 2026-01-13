Centro Democrático denunciará a ‘Matador’ por presunta violencia política contra Paloma Valencia

El director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, anunció que este martes radicará ante el Consejo Nacional Electoral una denuncia formal contra Julio César González, conocido como ‘Matador’, y el Pacto Histórico, quien lo avaló como candidato al Senado, por presuntos actos de violencia política contra la candidata presidencial Paloma Valencia.

¿Qué Ley violó ‘matador’ con la caricatura de Paloma Valencia?

Según el director de la colectividad, el caricaturista habría violado la Ley 2453 de 2025, la cual establece medidas para prevenir, atender, rechazar y sancionar la violencia contra las mujeres en el ámbito político.

Y es que el aspirante al Congreso de la República ha hecho publicaciones sobre el aspecto físico de la también senadora Valencia, las cuales han sido cuestionadas por diversos sectores políticos.

“Matador es un ser humano despreciable, lleno de odio, envida y resentimiento. Ojalá no llegue al Congreso de la República”, dijo Vallejo.

¿Qué dijo la defensora del pueblo sobre ‘Matador’ y Paloma Valencia?

Quien también se pronunció fue la defensora del pueblo, Iris Marín, quien advirtió que “esto es discriminación contra la mujer en la política”.

“La burla, vacía de contenido, acude a estereotipos sobre el cuerpo de la mujer. En la Defensoría del Pueblo, junto con otras instituciones, promovimos un compromiso por unas elecciones libres y en paz. Hemos invitado a candidatos y candidatas a suscribirlo, pero también a los medios y líderes de opinión. Allí, uno de los compromisos es el de no incurrir en discriminación de género”, dijo en su cuenta de X.

Esto fue lo que dijo la defensora del Pueblo, Iris Marín: