Medellín se prepara para Colombiatex de las Américas 2026

Medellín

Uno de los eventos más importantes de la industria textil de nuestro país es Colombiatex de las Américas, que este año se cumplirá entre el 27 y el 29 de enero en Plaza Mayor.

En esta oportunidad participarán más de 500 expositores de más de 20 países, en un área total de 27 mil metros cuadrados de área ferial y la expectativa de recibir a más de 30 mil visitantes, entre los que se encontrarían más de 12 mil compradores especializados.

El evento recorre la cadena de valor de este sector donde confluyen los textiles, insumos, maquinaria, emprendimiento y la agenda académica, cuyo tema central será el abastecimiento global.

Colombiatex marca el inicio del calendario ferial del sistema moda en América Latina, a pesar del contexto internacional que se marca por la incertidumbre, la presión sobre las cadenas de suministro y la necesidad de modelos productivos más eficientes y sostenibles.

Abastecimiento global será el tema central

Como parte de la programación de esta feria, se hará una lectura profunda del momento que atraviesa la industria.

Desde Inexmoda, como organizadora del evento, indicaron que “el abastecimiento dejó de ser una operación exclusivamente transaccional para convertirse en un objetivo guiado por la resiliencia, la trazabilidad y la reducción de riesgos. Las disrupciones geopolíticas, climáticas y logísticas han acelerado la reconfiguración de la cadena de suministro e impulsado la aparición de nuevos polos de producción, regiones que integran flexibilidad, sostenibilidad y una mayor conexión con mercados estratégicos”.

Hace parte del objetivo de este certamen proponer nuevas formas de abastecimiento, en las que el conocimiento se traduce en decisiones concretas para los modelos de negocio actuales.

Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda, explicó que “la industria de la moda atraviesa una transformación estructural que obliga a repensar cómo se construyen las marcas y cómo se gestionan sus cadenas de suministro. Colombiatex de las Américas abre la agenda de 2026 como una plataforma única en su tipo, donde los negocios, el relacionamiento y el conocimiento se conectan con la realidad del sourcing global y permiten tomar decisiones más estratégicas y de largo plazo”.

Colombia, un punto de conexión para el abastecimiento

Colombia y esta feria son un punto de conexión entre la oferta que tiene el mundo y la demanda que pueda haber en la región o en los países de esta parte del mundo.

El país tiene una gran capacidad de respuesta, legado industrial, experiencia productiva y visión de largo plazo, que permite ser un gran aliado para el reordenamiento del mapa global de la moda.

Como certamen interpreta las realidades y permite que se convierta en una plataforma de abastecimiento inteligente por medio de procesos de innovación, eficiencia y sostenibilidad.

¿Qué tendrá la muestra comercial?

Esta muestra tendrá los insumos de esta cadena de valor, desde los textiles, materias primas, elementos que requiere el sector de la moda para poder desarrollar esta industria.

Serán más de 230 expositores de países como Colombia, India, Brasil, Pakistán y Perú que presentarán soluciones alineadas con las nuevas exigencias del mercado.

En insumos, más de 110 expositores destacarán la personalización y las tendencias como elementos de diferenciación de marca, con participación de Colombia, Brasil y México.

También se presentará maquinaria y tecnología de vanguardia, con expositores de Colombia, Brasil e Italia, y con la Ruta del Emprendedor, que reúne a más de 300 empresas.

Un imperdible

La feria contará con un showroom de paquete completo, “una categoría en la que Colombia demuestra su liderazgo, con oferta en jeanswear, marroquinería, accesorios y formal-casual”, explicaron desde Inexmoda.

También habrá temas académicos

En el Set de Conocimiento, expertos nacionales e internacionales harán una lectura informada del momento que vive la industria, combinando estrategia, innovación e inteligencia de mercado para trazar la ruta del Sistema Moda durante 2026.

Habrá, adicionalmente, un Foro de Tendencias, donde se analizan las estéticas de la temporada primavera-verano y los grandes cambios que atraviesa el mercado; “la Ruta de la Sostenibilidad, que destaca empresas y modelos de negocio que integran criterios ambientales, sociales y económicos en la toma de decisiones; y la Biblioteca de Materiales, un espacio que pone a las materias primas en el centro de la conversación sobre innovación, circularidad y desarrollo responsable”, concluyeron desde esta entidad.