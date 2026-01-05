Primer eclipse solar del 2026: ¿Se podrá ver en Colombia? Esto se sabe

Para los amantes del cielo y todos los eventos astronómicos que este genera el 2026 será un año con bastantes oportunidades de observar dichos eventos ya que hay un gran calendario astronómico que lo vislumbra como uno de los más fáciles de ver y con mayor cantidad de estos.

Entre los eventos más destacados de este año estarán los eclipses solares y lunares, lluvias de meteoritos, superlunas, alineaciones planetarias o incluso el paso de nuevos cometas tan enigmáticos como el 3I/Atlas.

Uno de los eventos más próximos es el eclipse solar anular que se produce cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol, pero no lo cubre por completo. Esto sucede porque la Luna, al estar en su órbita elíptica, puede encontrarse más lejos de la Tierra, haciendo que el disco solar siga visible como un anillo luminoso, de ahí el nombre “anular”. A diferencia de los eclipses totales, no se oscurece completamente el cielo.

¿Cuándo será el primer eclipse solar del 2026?

El primer eclipse solar del 2026 se podrá ver el próximo martes 17 de febrero, será el primer eclipse de este año, donde se podrá ver otro en el mes de agosto. Será un eclipse anular visible principalmente en la Antártida. Este será el número 61 en la serie de eclipses solares que consta de 71 eclipses en total.

¿Se podrá ver el eclipse solar del 2026 en Colombia?

Este eclipse solar anular solo será visible en el continente Antártico, pero se podrá observar un leve eclipse parcial al amanecer en el extremo sur de Sudamérica y por la tarde en Botsuana, Lesoto, Madagascar, Mozambique, Tanzania y Zimbabue.

¿Por qué es importante este eclipse?

Los astrónomos y medios especializados califican este eclipse como especial por varias razones:

Anularidad muy definida: casi el 96,3 % del disco solar quedará cubierto, pero sin oscuridad total, creando un anillo muy llamativo en el cielo.

casi el 96,3 % del disco solar quedará cubierto, pero sin oscuridad total, creando un anillo muy llamativo en el cielo. Condiciones orbitales únicas: la Luna pasa frente al Sol cuando está cerca del apogeo de su órbita, lo que hace que su diámetro aparente sea menor que el del Sol, generando el característico “anillo de fuego”.

la Luna pasa frente al Sol cuando está cerca del apogeo de su órbita, generando el característico “anillo de fuego”. Accesibilidad remota: la fase completa del eclipse solo será observable desde lugares extremadamente remotos y poco poblados (Antártida y mar abierto), lo que eleva su rareza para el público general.

Calendario de eventos astronómicos:

Superlunas:

3 de enero.

25 y 23 de diciembre.

Oposición de Júpiter:

10 de enero.

Alineaciones y paradas planetarias:

Finales de febrero.

Eclipse lunar total:

3 de marzo.

Auroras y equinoccio de marzo:

20 de marzo.

Eclipse solar:

12 de agosto.

Los eclipses solares no son frecuentes en un mismo lugar, ya que la alineación entre el Sol, la Luna y la Tierra debe ser muy precisa. Se recomienda no mirar directamente al Sol durante un eclipse sin protección adecuada, ya que puede causar daños irreversibles en la vista.