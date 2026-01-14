Listo el borrador de decreto para censo de habitantes de calle en Bogotá

Caracol Radio conoció en primicia que la Alcaldía de Bogotá tiene listo el borrador de decreto que permitirá realizar la creación del Registro de Habitante de Calle.

El nuevo Registro Administrativo de Habitantes de Calle del Distrito Capital, es instrumento técnico generado desde el sector de Integración Social, destinado a articularse con los demás instrumentos de focalización, como el SISBÉN, para facilitar y promover la inclusión de la población habitante de calle en la oferta del Distrito, que sirva para la toma de decisiones y la mitigación de los factores de riesgo que acentúan las formas extremas de exclusión.

Según lo estipulado por el decreto, el registro se construirá a partir de la interacción con la población habitante relacionada con los servicios que el sector de Integración Social ofrece a esta población, que se complementa con los administrativos provenientes de diferentes entidades distritales y nacionales.

“La información se consolidará en una plataforma distrital interoperable bajo criterios de calidad, periodicidad y verificación de identidad, que será dispuesta en el Registro Social de Bogotá D.C”, dice el borrador del decreto.

Cabe recordar que, el último censo de habitantes de calle se realizó en el año 2025 y permitió caracterizar de manera integral a esta población, al identificar un total de 10.478 personas censadas. Así mismo se determinó, su distribución territorial por localidad (con Los Mártires, Santa Fe y Kennedy como las zonas de mayor concentración); su perfil sociodemográfico (90,2 % hombres, 70,1 % de 29 a 59 años, 11,1 % mayores de 60 años y apenas 0,2 % menores de 18 años); las principales causas de ingreso a la calle (38,3 % por conflictos familiares y 29,4 % por consumo de sustancias psicoactivas); y sus fuentes principales de ingresos (46,6 % reciclaje y 18,4 % mendicidad), convirtiéndose en insumo clave para la formulación de políticas públicas de inclusión, prevención y atención diferencial dentro del Plan Distrital de Desarrollo.