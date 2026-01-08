Habitante de calle vulnera la seguridad del Aeropuerto Internacional de Cúcuta

Aeropuerto Internacional Camilo Daza. / Foto: EFE/Mario Caicedo. / Mario Caicedo ( EFE )

Cúcuta

Una situación irregular se presentó en el Aeropuerto Internacional Camilo Daza de Cúcuta, luego de que un habitante en condición de calle ingresara sin autorización a la pista de aterrizaje.

El hecho obligó a detener el despegue del vuelo 9443 con destino a Bogotá y mantuvo suspendidas las operaciones por cerca de 35 minutos, afectando a pasajeros y tripulación.

Personal de seguridad y autoridades aeroportuarias intervinieron para controlar la situación y restablecer el orden en la terminal aérea.

Las autoridades adelantan las investigaciones para determinar cómo esta persona logró evadir los controles de acceso. No obstante, se informó que el incidente fue superado y que los vuelos continúan operando con normalidad.

Hasta el momento, no se ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las posibles fallas en los protocolos de seguridad.