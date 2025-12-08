Aumenta la presencia de habitantes de calle en Neiva por flujo migratorio interno

Neiva

En Neiva se ha evidenciado un aumento considerable de habitantes de calle debido al constante tránsito de personas provenientes de otros municipios del país. Muchos de ellos llegan inicialmente como viajeros que se desplazan hacia el sur, pero al encontrar un clima favorable y solidaridad de la ciudadanía, terminan estableciéndose en la ciudad. Las autoridades han identificado entre 800 y 900 personas que ya residen de manera permanente. Adicionalmente, cada día ingresan entre 20 y 30 individuos que siguen en ruta hacia otras regiones.

La administración municipal señala que entre las principales problemáticas asociadas a esta población se encuentran el microtráfico, la delincuencia y el transporte de sustancias ilícitas, muchas veces facilitado por su condición de vulnerabilidad. Según la caracterización oficial, cerca de 650 hombres y entre 100 y 120 mujeres viven actualmente en condición de calle en Neiva. El incremento de mujeres en esta situación ha generado especial alerta durante el último año. Además, entre el 60% y 70% de estas personas provienen del Eje Cafetero, especialmente de Pereira y Armenia.

Carlos Andrés Garces, líder del programa, afirmo que “en cuanto a edades, el 70% corresponde a población joven entre los 18 y 59 años, mientras que el 30% restante son adultos mayores. Los lugares más frecuentados para pernoctar son la Avenida Circunvalar, el Malecón y la Carrera 15, zonas donde reciben alimentos y ayudas de ciudadanos solidarios. Sin embargo, este apoyo informal dificulta los procesos de intervención institucional, pues muchos rechazan ingresar a los programas oficiales.

En el componente de salud, los reportes evidencian casos de tuberculosis, VIH y afecciones físicas asociadas al consumo de sustancias psicoactivas. Aunque se realizan brigadas mensuales para identificar y atender estas enfermedades, no es posible lograr un censo completo debido a la movilidad constante de esta población. Las autoridades trabajan junto a centros de salud para garantizar tratamientos, pero la falta de permanencia y la vida en calle retrasan los procesos.