Hombre de 62 años murió tras ser golpeado por un habitante de calle, por no dar una limosna

Medellín, Antioquia

Sergio Alfredo Zabala Galeano, de 62 años, murió el 6 de enero de 2026 en una clínica del noroccidente de Medellín, luego de permanecer hospitalizado por las graves lesiones sufridas tras ser agredido por un habitante en condición de calle en pleno centro de la ciudad.

El ataque ocurrió en la mañana del 1 de enero, en la Avenida Oriental (carrera 46 con calle 52), en la comuna La Candelaria, cuando la víctima se disponía a tomar transporte público.

Agresión por negativa a entregar dinero

De acuerdo con la información conocida por las autoridades, un habitante de calle se acercó al hombre para pedirle una moneda. Ante la negativa, el agresor le propinó un fuerte golpe en la cabeza con un objeto contundente.

Pese a la agresión, la víctima logró retirarse del lugar y abordar un bus hacia su vivienda. Horas después, ya en su residencia, presentó un deterioro súbito de su estado de salud, por lo que fue trasladado de urgencia a un centro asistencial.

Trauma craneoencefálico y fallecimiento

En el hospital, el hombre fue diagnosticado con trauma craneoencefálico, debió ser intubado y permaneció en cuidados intensivos durante varios días. Finalmente, falleció el 6 de enero como consecuencia de las lesiones.

Inspección judicial e investigación

El CTI de la Fiscalía, en coordinación con el fiscal del caso, realizó la inspección técnica al cadáver el 6 de enero, tras el reporte del fallecimiento. El caso había sido conocido inicialmente por una llamada a la línea 123.

La Fiscalía General de la Nación informó que los hechos y la identificación del responsable continúan bajo investigación, mientras se adelantan labores para ubicar al agresor.