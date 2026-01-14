La Secretaría de Salud de Rionegro reitera el uso del tapabocas por enfermedades respiratorias

Rionegro, Antioquia

En el municipio de Rionegro del oriente antioqueño se han encendido las alertas sanitarias tras la alta incidencia de la Infección Respiratoria Aguda (IRA), incluyendo casos de influenza A(H1N1).

En el contexto de un escenario climático de altas lluvias y cambios de temperatura, Rionegro, al igual que el resto del país, experimentó un segundo pico respiratorio en el último trimestre de 2025, que se mantiene en lo que va corrido del 2026.

Por dicha razón, la Secretaría de Salud de la localidad hace un llamado, enfocándose en la prevención de enfermedades respiratorias para grupos vulnerables, entre ellos niños y adultos mayores, con énfasis en la vacunación contra la influenza para minimizar los riesgos de contagio.

El Alcalde de Rionegro, Jorge Humberto Rivas Urrea, especificó las recomendaciones a la ciudadanía: “Por eso estamos solicitando que todas las personas usen las medidas de protección similares a las de la pandemia. Uso de tapabocas, lavado de manos y distanciamiento social, que esto permitirá proteger a nuestros seres queridos de contagios innecesarios”.

Alerta por sobreocupación

Este llamado adquiere relevancia considerando la preocupación en el municipio por la sobreocupación de los servicios de urgencia de las IPS, donde se ha evidenciado el incremento de la demanda de los servicios hospitalarios, particularmente en los servicios de urgencias.

Esta situación, sumada a las condiciones climáticas ya mencionadas y a la circulación de influenza A(H3N2) en el país, podría mantener este incremento en la demanda de servicios de salud, particularmente en los servicios de hospitalización en sala general y en las unidades de cuidado intensivo (UCI/UCIM), especialmente en poblaciones de mayor riesgo.

Rivas también detalló el estado actual de los servicios de salud en el municipio: “Quiero decirles que nuestros servicios de urgencia están congestionados con una ocupación superior al 100% y demoras en la atención superiores a 24 horas”.

En el 2025 se incrementaron los casos de IRA en comparación con el 2024, siendo del 23.7 % los que estaban en consulta externa, del 8.5 % quienes estaban en hospitalización general y del 2 % aquellos que estaban hospitalizados en la UCI.