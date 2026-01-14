Otra mujer fue asesinada en Antioquia: la hallaron con heridas de arma blanca en Salgar

Salgar, Antioquia

María Consuelo Vélez Montoya, una mujer de 52 años, fue hallada sin vida y con múltiples signos de violencia en zona rural del municipio de Salgar, en el Suroeste antioqueño.

El crimen ocurrió en la vereda Chaquiro Arriba, donde las autoridades encontraron el cuerpo de la víctima con heridas en la región del cuello y el tórax, lesiones de gravedad que le ocasionaron la muerte.

El levantamiento fue realizado por los organismos competentes, mientras que el personal judicial adelanta las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho y dar con los responsables.

Otros crímenes contra la mujer

Este asesinato se suma a otros hechos violentos registrados recientemente en Antioquia. En los últimos días, dos mujeres más fueron asesinadas en el departamento.

Uno de los casos corresponde a Fernanda Hernández Montiel, una menor de 17 años, quien fue hallada sin vida con heridas de arma de fuego en la cabeza en el municipio de Santa Fe de Antioquia.

El otro hecho se registró en Rionegro, donde una joven de 26 años, identificada como Marina Fernanda Saldarriaga Romero, fue atacada a tiros dentro de un establecimiento comercial dedicado a la venta de granizados. De acuerdo con las autoridades, un hombre ingresó al local, desenfundó un arma de fuego y disparó contra la joven, para luego huir del lugar en una bicicleta. La principal hipótesis que se maneja en este caso es la de un posible feminicidio.

Con estos hechos, ya son once las mujeres asesinadas en Antioquia en lo que va de 2026, una cifra que vuelve a encender las alertas sobre la persistente violencia contra las mujeres en el departamento.