En La Estrella fue capturada alias ‘la sobrina’, presunta integrante del Clan del Golfo

La Estrella, Antioquia

Durante procedimientos de vigilancia de la Policía Nacional de Colombia en el municipio de La Estrella, Antioquia, las autoridades lograron la captura de una mujer conocida como alias ‘la sobrina’, quien presuntamente es integrante del grupo armado organizado Clan del Golfo.

Las acciones de control y vigilancia se llevaron a cabo en el corregimiento de La Tablaza, donde se estableció que la mujer que se desplazaba en una motocicleta, identificada como Yesica María Rico, tenía vigente una orden de captura por el delito de concierto para delinquir, así como también antecedentes judiciales por homicidio registrados en 2024.

De acuerdo con el Brigadier General William Castaño Ramos, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, la capturada tiene una trayectoria criminal de más de nueve años: “Esta mujer haría parte de la subestructura, Julio César Torres, con injerencia criminal en jurisdicción del municipio de Yarumal, en el departamento de Antioquia. Esa mujer contaba con una trayectoria criminal de más de nueve años”.

Alias ‘la sobrina´ fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación bajo medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.