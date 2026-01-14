Exfutbolista Fredy Guarín fue víctima de robo en su finca de Llanogrande

Rionegro, Antioquia

El exjugador de la Selección Colombia Fredy Guarín denunció haber sido víctima de un robo en una de sus fincas ubicadas en Llanogrande, municipio de Rionegro, en el Oriente de Antioquia, mientras se encontraba de vacaciones con sus hijos en Cartagena de Indias.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el exfutbolista de Millonarios, Inter de Milán y Porto, relató que, al menos, seis hombres armados ingresaron de manera violenta a la propiedad, forzaron una de las puertas, causaron destrozos y se llevaron varios objetos de valor.

“Yo no estaba aquí en la casa. Se metieron como seis, que son los que se alcanzan a identificar en algunos de los videos. Cogí un avión y me vine de una vez. Llegar y ver la casa así es triste y frustrante”, expresó Guarín mientras mostraba en cámara el estado lamentable en el que encontró la finca.

El exjugador también confirmó que uno de los trabajadores fue brutalmente golpeado durante el asalto. Según indicó, el mayordomo fue trasladado a un centro asistencial donde permanece bajo atención médica especializada.

“Está muy grave porque lo golpearon hasta no poder más. Gracias a Dios está estable, pero muy golpeado. Esto es muy doloroso, ya la Policía está al tanto”, agregó Guarín.

Aunque no reveló el monto de lo robado, señaló que los delincuentes se llevaron pertenencias personales de alto valor, entre ellas artículos deportivos y objetos coleccionados a lo largo de su carrera profesional.

Avance en las investigaciones

Los videos de las cámaras de seguridad, que ya están en poder de las autoridades, muestran a los delincuentes movilizándose por la finca y causando daños significativos durante el robo.

La Alcaldía de Rionegro confirmó que, desde que el exfutbolista interpuso la denuncia, ha recibido acompañamiento permanente por parte de la Secretaría de Seguridad y Justicia, la Sijín, la Policía Nacional y el Gaula.

Finalmente, Guarín aseguró que todo el material audiovisual fue entregado a las autoridades competentes, que avanzan en las investigaciones para identificar y capturar a los responsables de este hecho delictivo.