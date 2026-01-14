Alcalde de Medellín califica de grave reunión del hijo de Maduro y ofrece colaboración al FBI

Medellín, Antioquia

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, calificó como grave la presunta reunión en la ciudad, en 2020, del hijo de Nicolás Maduro con integrantes de las Farc, mencionada en un escrito judicial de Estados Unidos, y aseguró que la administración distrital colaborará con el FBI y con las autoridades que adelantan las investigaciones.

El mandatario señaló que los hechos habrían ocurrido durante una administración anterior y sostuvo que corresponde a quienes gobernaban en ese momento dar las explicaciones frente a las referencias contenidas en el documento judicial.

Señalamiento contenido en documento de EE. UU.

La reacción del alcalde se produce tras conocerse que un escrito del Departamento de Justicia de Estados Unidos menciona una reunión en Medellín en la que habría participado el hijo del mandatario venezolano, en presuntos encuentros relacionados con tráfico de drogas y con miembros de las Farc.

Frente a ese señalamiento, Gutiérrez afirmó: “Nos parece muy grave que se den ese tipo de reuniones en la ciudad, donde se habría reunido el hijo del dictador Maduro para temas relacionados con tráfico de drogas”.

Llamado a ampliar la investigación

El alcalde sostuvo que la indagación debe ir más allá del encuentro mencionado y planteó que se debe establecer si hubo contactos con estructuras criminales que operan en Medellín y el área metropolitana.

“Lo que hay que indagar es si también se reunieron con jefes de estructuras criminales que tienen presencia dentro de Medellín y el área metropolitana”, señaló.

Cooperación con el FBI y autoridades judiciales

Gutiérrez afirmó que la ciudad está dispuesta a entregar toda la información que sea requerida por las autoridades de Estados Unidos y de Colombia para esclarecer los hechos.

“Todo lo que necesite el FBI, el gobierno americano y la justicia colombiana también, estamos listos para que se consigan todas las informaciones”, indicó, al señalar que la Alcaldía puede apoyar con sistemas de cámaras y otros insumos institucionales.

El mandatario agregó que Medellín mantiene canales de cooperación activos con autoridades estadounidenses y reiteró que estos se seguirán fortaleciendo en el marco de las investigaciones en curso.